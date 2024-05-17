硬碟具備三大優勢 Seagate全力衝 AI 市場

資料儲存廠商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）今（17）日針對AI對資料領域後續發展釋出最新看法，強調硬碟因具備價格、供應和工作負載等三大優勢，在AI主導的未來不可或缺。

資料增長規模正值歷史新高，推陳出新的AI應用凸顯大型資料集的價值。其中，生成式AI所產生的資料量目前佔總資料量不到1％，但據Gartner預測，此一比例將在2025年成長至10％。

Seagate台灣區總經理黃又青強調，企業和大型雲端資料中心儲存著全球絕大多數的資料集，將成為資料增長趨勢的關鍵儲存地點。這些資料中心儲存其EB級資料量的主要媒介始終是硬碟，此一核心角色今後也不會改變。

針對「SSD的價格競爭力即將趕上硬碟」相關討論，Seagate透過IDC、TRENDFOCUS和Forward Insights的研究成果證明硬碟仍將是多數企業儲存需求最具成本效益的選擇。預計至少到2027年以前，企業級SSD與企業級硬碟的每TB價格將維持在6倍以上。

對於「NAND產業可能迅速取代硬碟所提供的儲存容量」的迷思，Seagate指出，硬碟有效為資料中心提供儲存容量之優勢顯而易見且無庸置疑。根據產業分析機構Yole Intelligence發布的《2023年第4季 NAND 市場監測報告》，並以Seagate Technology作為硬碟產業的代表性樣本進行統計，2015年至2023年間，NAND每ZB生產成本約為670億美元，而硬碟的每ZB生產成本則約為10億美元。

硬碟能以經濟實惠的方式，滿足近90%的資料中心儲存需求。Seagate預測2024年硬碟的EB級儲存容量產出將達到SSD的將近三倍。

有關「僅憑快閃記憶體（Flash）即可滿足現代工作負載」的說法，Seagate進一步釐清此說法忽略工作負載與效能需求，以及總持有成本（TCO）等關鍵層面的綜合考量。在現代資料中心，混合式儲存系統即是透過將多種儲存媒介無縫整合至單一設備達到卓越效能，突顯Flash和硬碟各自扮演的重要角色。在可預見的未來，硬碟仍將是EB級儲存環境的主要儲存媒介。

黃又青補充，數十年來，硬碟和SDD始終是全球數位基礎架構的支柱，未來也將持續在市場上共存。然而在可預見的未來，尤其隨著Seagate Mozaic 3+平台等產品的磁錄密度提升，硬碟在提供 EB 級儲存容量方面仍將占據主導地位。