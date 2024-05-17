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AI晶片交貨加快！技嘉、廣達伺服器業績2024首度超車PC

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導

輝達（NVIDIA）GPU晶片H100交期大幅縮短一半時間，從6個月交期砍半僅3個月供貨，使AI伺服器出貨動能加溫，加上H200等新品上市，「新電子六哥」中的廣達（2382）證實伺服器營收今年將超越筆電，技嘉（2376）也預估今年逾50％營收來自伺服器，取代筆電與板卡業務成為規模最大事業體，是AI浪潮下兩家業務重心轉換速度最快的電子六哥。

儘管AI資料中心建置需求從2023年明顯加溫，但受制於NVIDIA晶片供應吃緊，伺服器業者去年業績並未完全反應AI伺服器需求，實際效應今年才顯現。

值得注意的是新AI伺服器六哥業績的組合變化，技嘉首季營收衝上551億元新高，其中伺服器等網通業務（技鋼）營收超過52.5%，是技嘉創業以來首度伺服器網通業務營收過半，其中AI伺服器營收比已經破7成，換算技嘉伺服器單季業績貢獻逼近290億元，全年業績破千億元可期。

技嘉16日法說會中表示，近期H100交期已從去年長達半年，現在縮短至至12周，推算約3個月，交期縮短一半，廣達也預期下半年供應狀況解除，AI伺服器業績將顯著成長，技嘉與廣達雙雙預告AI伺服器爆發期來了。

技嘉總經理李宜泰表示，下半年伺服器晶片新品陸續推出，產品替換提高了伺服器算力，第2季度勢頭持續，下半年AI伺服器仍將強勢成長，迎來新品換機潮，他並強調技嘉在MI300、NVL72及NVL32都有投入。

廣達則跑在領先群，預告GB200機櫃9月出貨，B100及B200則也已Ready等客戶晶片開始供應就能出貨，廣達亦透露，今年首季筆電營收降至35%，非筆電（含伺服器、車用、消費電子、醫療等等）營收提高至65%，儘管廣達不再拆分伺服器在其中比例，但當法人詢問：伺服器是否將躍居今年最大事業體，筆電營收比下探30%？廣達給予肯定答覆。

廣達透露，受晶片短缺影響，2023年AI伺服器營收比例占總伺服器業績比重還不到20%，但今年首季已經遠超過20%，到今年底逐季拉高，全年AI伺服器業績貢獻就會超過5成，暗喻下半年AI伺服器業績貢獻遠高於5成。

追兵華碩（2357）7月將兩大伺服器部門合併，受惠CSP業務大躍進，全年伺服器業績貢獻比將達10%，有機會跨過500億元大關，5年目標第三年就達陣。

鴻海（2317）目前伺服器營收居新六哥之冠，副總暨發言人巫俊毅透露首季雲端業務（伺服器與相關設備）營收比已經從去年22%提高至28%，目前是集團第二大類營收，英業達（2356）則營收41～45％來自伺服器，內部估AI伺服器貢獻比2成，伺服器也是第二大事業體，PC業務仍居最大事業貢獻營收51~55%。

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AI 伺服器 營收

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