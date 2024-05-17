戴爾新款 PowerEdge 伺服器 本月起陸續上市
戴爾集團（DELL）擴展了業界最暢銷的伺服器產品組合，為Dell PowerEdge 部署的任何地方提供效能與效率升級。這些伺服器對戴爾所有規模的客戶而言，都代表著最新一代的伺服器創新，相關新品將於本月起陸續上市。
為了滿足多樣性需求，這些新款Dell PowerEdge 伺服器提供高效配置，將簡化包括各種規模的雲端服務供應商、小型企業及邊際營運商的組織營運。隨著新伺服器效能的提升，客戶即可具備足夠的運算能力來處理各種工作負載。
「我們的客戶正在轉為使用我們最新的伺服器，以執行更多運算密集型工作負載，同時致力於管理電耗與排放。」戴爾基礎架構解決方案部門產品線管理資深副總裁 Travis Vigil 表示：「這建立在我們30 年的經驗基礎上，Dell PowerEdge 一直是 IT 基礎架構的支柱，協助客戶適應不斷變化的業務需求，並支援跨邊際、核心資料中心與雲端的工作負載。」
新款Dell PowerEdge R670 CSP版與 R770 CSP版伺服器為雲端服務供應商提供了針對高效能運算的最佳效能，包括高密度與可擴充的雲端工作負載，如虛擬化與數據分析。此外，客戶可以透過戴爾搶先體驗計畫，評估這些新伺服器設計，使雲端服務供應商可以在上市第一天就開始擴大生產。
這些伺服器採用智慧冷卻技術設計，具有高效節能的特點，並能智能適應不斷變化的環境。前端I/O的精巧外型尺寸適合冷通道維護與多功能配置，使伺服器更容易部署和維護，是專業資料中心的理想選擇。
在Intel Xeon 6 Efficient核心處理器首次問市之後，客戶將會發現相較於上一代的產品，機架效能提升了2.3 倍。這些伺服器配備了 OpenBMCTM 的Dell開放式伺服管理器，可以簡化管理大型、異質環境的開放式生態系統。
這些新型 CSP版伺服器代表新資料中心首次登場 — Dell PowerEdge 產品組合中的模組化硬體系統 (DC-MHS) 架構。此 DC-MHS 技術規範藉由將伺服器標準化、改進設計和提高客戶選擇性，以便能更輕易地將伺服器整合至現有基礎架構中。作為開放式運算專案的一部分，DC-MHS為戴爾與英特爾等六家公司的合作成果，聚焦於重新設計硬體技術，使資料中心、邊際與企業基礎架構更具互通性。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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