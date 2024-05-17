全球晶圓廠產能第1季成長1.2% 中國增加最多

輝達（NVIDIA）GTC 2024大會吸引台灣多家硬體業者與會，但亮點是輝達創辦人暨執行長黃仁勳在推出人形機器人時，特地點名全台唯一的軟體策略夥伴亞太智能機器（APMIC）。APMIC執行長吳柏翰是個「技術咖」，不但是輝達加速器選中的台灣新創，更是Google執行開發者專家（GDE）計畫逾十年以來，台灣少數在機器學習方面的14位專家之一。

2024-05-17 08:39