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AI激勵製造業回神 結束連5季衰退

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
製造業Q1恢復正成長，結束自111年第4季以來的衰退。圖／經濟部
製造業Q1恢復正成長，結束自111年第4季以來的衰退。圖／經濟部

第1季製造業產值4兆4194億元，較去年同季成長4.56％，結束連續5季的衰退。經濟部表示，製造業恢復正成長，主要受惠於人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加11.76％，其中積體電路業因人工智慧與高速運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，致產值攀升至8890億元，年增14.06％。

面板及其組件業也因大尺寸面板產品價格高於上年同季，使產值增加至1181億元，年增9.99％；電腦電子產品及光學製品業受惠AI浪潮，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至3393億元，創歷年同季新高，年增27.21％。

傳統產業方面，基本金屬業因去年農曆年前備貨效應提前，加以上年同季業者規畫多條產線停機調節產能，比較基數偏低，年增1％；汽車及其零件業在電動轎車、客貨兩用車新車款訂單成長，汽車用零件國內外需求增加，以及大型貨車因市場需求下滑調節減產交互作用下，產值年增0.99％。

化學材料及肥料業、機械設備業則因全球復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，加上部分石化產品受國外產能開出市場競爭加劇影響，分別年減5.7％及2.29％，減幅已呈逐季收斂。

經濟部指出，由於產值會受價格波動影響，因此剔除價格因素，以產量觀察，113年第1季製造業生產指數87.26，較上年同季增加6.22％，結束自111年第3季以來連續6季負成長。

展望未來，經濟部表示，全球經濟仍持續受到高利率、通膨起伏不定，以及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等不確定因素干擾，但高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈生產持續挹注，有助於我國製造業生產動能逐步回溫。

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