第1季千金股 EPS 排名 大立光、緯穎、聯發科奪前三

檢視今年第1季前十大高價股每股稅後盈餘（EPS）高低排名，相較去年同期，大立光（3008）獲利排名維持第一不變，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、川湖（2059）、祥碩（5269）、信驊（5274）獲利排名上升；反之旭隼（6409）、亞德客-KY（1590）獲利排名下滑，創意（3443）、力旺（3529）更掉出前十強排名之外。

篩選本季千金股，以每股稅後盈餘排行，前十強依序分別為：大立光、緯穎（6669）、聯發科、嘉澤（3533）、世芯-KY、川湖、祥碩、信驊、亞德客-KY、旭隼。值得注意的是，冠軍與亞軍與去年同期相比，仍由大立光、緯穎霸榜，季軍改由聯發科奪下，擠下旭隼。

在獲利排行榜上，躍升名次前進最多的「股價成長三霸王」，包括聯發科、嘉澤、川湖，三檔股價今年更直接殺進千金股排行榜，漲幅表現相當驚人。

第一強為排行老三的聯發科，股價與去年同期的680元相比，大幅成長69.8%；其次是排名第四的嘉澤，與去年同期的894元相比，大幅成長69.4%；最後是名次第六的川湖，與去年同期的407元相比，大幅成長214.5%。

反觀，下滑名次最多的則是旭隼，從2023年第1季獲利排名第三名，落至今年第1季的第十名；亞德客-KY也從去年第四，掉至今年第八；去年入榜的創意、力旺更掉出榜外。另外，就今年首季獲利成長性來看，十大高價股中共九家獲利成長，僅旭隼衰退。

2024年為生成式人工智慧（AI）從落地應用元年，AI個人電腦（PC）的換機潮更成為今年下半年市場期待的焦點。摩根士丹利（大摩）證券在「WoA AI PC」產業研究報告中，給予聯發科「優於大盤」評等，調升目標價達1,388元。

大摩預計，台北國際電腦展（COMPUTEX）將成矚目，在未來三至六個月中，WoA聯盟公司的微軟、Arm、高通、輝達和聯發科等將公布新的AI PC相關產品。其中，安謀（Arm）架構的中央處理器（CPU）可能將在Windows PC系統中占據未來的銷售市場。

另外，嘉澤首季毛利率再創歷史新高，其中嘉澤正送樣水冷快速接頭，目前此水冷頭皆為國外廠商壟斷，無任何台廠生產，故水冷頭為液冷散熱關鍵零組件。法人分析，若以GB200兩種規格試算，預估每拿到10%份額，2025 年營收多6~10%，嘉澤未來可期。