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華碩：思考如何進入不同場域

經濟日報／ 記者劉芳妙吳凱中／台北報導

AI PC被視為電腦產業未來幾年最大增長動能之一，如何搭建新的生態系，以及生成式AI衍生的風險與挑戰隨之而來。對此，華碩（2357）共同執行長胡書賓昨（16）日指出，AI PC仍處於早期階段，現在重點不是出多少貨，而是要如何進入不同場域，這才是真正的考驗，必須要產業鏈上下游一起努力。

和碩董事長童子賢則從不同角度切入。他認為，醫療將是AI未來很大應用領域，但也會引發個人隱私問題，舉例而言，未來若保險公司運用AI判讀民眾健康與否，如有意申請保險的民眾需要上傳X光片接受分析，但保險公司的AI太強，從X光分析出風險，拒絕讓民眾保險。

童子賢分析，這可能個會破壞以往的社會安全機制，因為保險是1萬個保戶中，可能只有三個會出問題，而其他多數人支援這三個人，但萬一你AI能力太強，隱私性又不保，原來的社會安全體系就會受到挑戰。

對於如何發展AI裝置生態系，胡書賓提出多點建議。他說，今年AI PC仍處於早期階段，想像空間很大，其實重點不是出多台產品，而是要如何進入不同場域，這才是真正的考驗，牽涉到產業鏈上下游生態系一起努力。

其次，目前在大語言模型上業界發展很快速，模型變小但更聰明，這對AI PC很重要，因為這能讓裝置端記憶體需求變小。第三、將來的AI應用可能越來越複雜，是沒辦法完全靠地端裝置處理，因此，就需要地端和雲端協作，如何達成有效率的協作將是關鍵。

光寶總經理邱森彬認為，AI PC帶來產業大改變，除了面臨法規、道德倫理及隱私等疑慮外，還有最重要的問題就是資安。

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