科技八巨頭按讚AI PC鏈 COMPUTEX展前秀亮點

英特爾、高通、Google、和碩（4938）、華碩、廣達、友達、光寶等八家海內外重量級大廠昨（16）日齊聲看旺AI PC。這八家業者涵蓋晶片、軟體應用、品牌、代工、關鍵零組件，從產業最上游到最終端一致按讚AI PC，預料將帶動科技業新一波浪潮。

台北電腦公會（TCA）、COMPUTEX、InnoVEX昨天共同舉辦「COMPUTEX展前系列活動 - AI PC產業前景座談會」，邀來各產業巨擘暢談AI PC、人工智慧為台灣產業帶來的影響。

海內外科技大廠看旺AI PC

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，未來AI相關應用將無處不在，並在各行各業中發揮重要作用，預期隨著AI工作需求增加，將使半導體產業在2030年達到1兆美元的市場潛力。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，生成式AI將是與裝置互動最新介面，預估每年生成式AI可為全球帶來2.6兆到4.4兆美元的經濟效益。由於生成式AI愈來愈複雜，未來將進入混合式AI時代。

Google台灣董事總經理馬大康強調，Google多年推動AI技術，大語言系統Gemini將成為每個人的AI助手，透過應用程式或網頁版助用戶完成複雜任務。

和碩董事長童子賢看好，2024是AI PC元年，將為整個PC產業注入一股新力量，帶來新生命。他形容，新科技的挹注，讓PC產業老幹發出新芽，讓電腦不會淪為冰箱一樣，擺在家裡的角落，只能改外型和價格，而這股AI熱潮帶來的效益，「讓產業熱個五、六年沒有問題。」

華碩共同執行長胡書賓認為，這波AI PC對PC架構，特別是生成式AI的人機介面，將帶來一次更革命性的發展，而消費者跟PC的互動，將會更直覺、沉浸式體驗，而AI對PC的加持，將再次帶動電腦產業成長的機會。

台北電腦公會理事長、友達董事長彭双浪指出，AI PC就像工業電腦一樣，將AI應用延伸到各行各業。

廣達副總經理暨雲達總經理楊麒令認為，在生成式AI、邊緣運算、5G網路等應用快速發展下，AI PC趨勢成形已是必然的事，商機也會隨之爆發。

光寶總經理邱森彬說，晶片需求運算不斷提升，耗電成為產業的痛點。光寶提出的不只是滿足客戶需要的電源技術，更有義務及責任讓我們電源使用效率更好，協助AI PC或邊源運算產業持續向前精進。