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台積電美國建廠以來風波不斷 協力廠壓力更大了

經濟日報／ 記者 李珣瑛

台積電（2330）宣布投資美國建廠以來風波不斷，先是因招工問題引發當地工會抗爭，之後又宣布一廠量產時程延後一年，如今又發生重大工安意外，當時興致勃勃追隨台積電「東征」的帆宣、漢唐等協力廠，壓力不小。

業界分析，台積電美國建廠原是一樁好事，但問題接連出現，「美國夢不如想像中甜美」。

台積電有「科技業模範生」之譽，這次美國廠工安意外還鬧出人命，當地媒體以廠區發生「爆炸」（explosion）大肆報導，成為全球關注焦點。台灣協力廠在當地原本就不好找人，而且工資又高，如今爆出人員死亡意外，擔心之後更難找人，而且也可能引發當地員工要求增加保險金額，進一步墊高用人成本，協力廠當真的很難做。

台積決定赴美建廠後，就要求供應鏈同行就近服務。單是無塵室工程大廠漢唐，就取得台積電亞利桑納州晶圓廠的製程排氣、無塵室及管線工程總計估超過500億元的統包大訂單。其餘台商更是組成「台灣新東向產學研聯盟協進會」，包括崇越、帆宣、千如等，要扮演協助台商解決東進遇到難以設想的種種障礙。

原本協力廠夢想的美國大訂單很肥美，然而實際到了美國，這些台商才發現「理想很豐滿、現實很骨感」。

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