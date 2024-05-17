台積美國廠驚傳工安意外 公司強調營運不受影響

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
台積美國新廠當地時間15日驚傳工安事故，當地媒體報導廠區外發生「爆炸」。 （取自ABC15 Arizona官網）
台積美國新廠當地時間15日驚傳工安事故，當地媒體報導廠區外發生「爆炸」。 （取自ABC15 Arizona官網）

台積電（2330）美國亞利桑那州鳳凰城新廠正如火如荼建廠，當地時間15日驚傳工安事故，當地媒體報導廠區外發生「爆炸」（explosion），造成一人死亡。由於台積向來重視工安，此次重大意外震撼全球。

台積電隨後發出新聞稿指出，該起意外並非爆炸，而是起因於硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機於查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中。

台積電昨（16）日股價以852元、漲13元開出後，一度衝上856元，再寫新天價，惟美國廠發生爆炸事件造成一人死亡消息傳開後，引發市場討論，憂心美國布局受影響，加上獲利了結賣壓出籠，午盤過後一度翻黑，最後一盤5,438張大單敲進拉至盤上，終場小漲2元、收841元，外資續買7,786張，連五買。周四ADR早盤則跌約1%。

據悉，台積電美國新廠台灣協力廠包括漢唐、帆宣等，此次不幸喪生的人員並非台籍人士。台積電強調，前述事件不影響該廠區營運或工程進行。

綜合外電報導，鳳凰城消防部門表示，在當地時間15日下午約2時30分派遣消防隊前往台積電位於Dove Valley路與第43大道附近的工地。

外電引述當地警方的報告，41歲的廢棄物卡車駕駛安古亞諾蓋特蘭（Cesar Anguiano-Guitron）在當地時間15日下午，從台積電亞利桑那廠工地運出廢棄原料時，因察覺到潛在問題，而停下並檢查清運槽，但卻突然發生「不可控的壓力釋放」，他遭鈍器擊中，被砸到距離卡車20英呎（約6.1公尺）之外。

當地消防部門將安古亞諾蓋特蘭送往醫院後，因傷不治，警方正在調查這起事故。

聯邦政府官員表示，台積電的亞利桑那廠設施預料將創造6,000個晶片製造工作、以及超過2萬個營建工作。

台積電美國新廠是全球布局的重要一環，全球關注。台積電大力投資美國建廠，先前已二度拉高美國投資金額至逾650億美元，同時宣布要在美國設立第三座廠。

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台積電 美國

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