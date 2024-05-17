鴻海增資越南 獲准
經濟部投資審議會昨（16）日通過鴻海精密（2317）以9.3億美元（約新台幣298.7億元）增資兩家越南子公司，從事多媒體智能裝置產銷及印刷電路板產銷業務。這項增資案透露鴻海集團積極擴張越南電動車零組件與機械精密製造版圖及半導體事業量能。
投審會昨日通過六件重大投資案，包含鴻海精密、日月光半導體、台北富邦商業銀行等投資案。
僑外投資部分，通過英商YUNLIN MIDCO LIMITED以貸款投資方式對允能風力公司，增資7億33萬歐元，從事經營發電業等業務；英商COMPUTERLINKS（UK）LIMITED以新台幣69.1億元增資艾睿電子公司，主要業務為經銷IC及電子零件產品。
在陸資投資部分，通過塞席爾商ASIA PLUS LIMITED以新台幣1億元增資合尊酒店，從事經營觀光旅館業、餐館業、會議服務業等業務。
在對外投資方面，投審會通過鴻海精密9.3億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD（從事經營電子產品買賣業務），最終轉投資越南二家子公司。
投審會也通過台北富邦商業銀行以1.7億美元（約新台幣54.6億元）投資越南TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD.-HO CHI MINH CITY BRANCH，從事經營銀行相關業務。
在上市櫃公司對中國大陸投資專案審查案件，投審會以專案審查，通過日月光半導體以7,524萬美元（約新台幣24.1億元）間接投資聯測優特半導體（東莞）有限公司，從事經營系統模組整合服務業務。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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