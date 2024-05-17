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美中再掀貿易戰 台鏈太陽能三雄將迎轉單

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
先前美方提供大陸太陽能產品關稅豁免，是台廠進軍美國市場最大絆腳石，即將取消關稅豁免，台灣太陽能廠迎接轉單美夢將成真。 （新華網）
先前美方提供大陸太陽能產品關稅豁免，是台廠進軍美國市場最大絆腳石，即將取消關稅豁免，台灣太陽能廠迎接轉單美夢將成真。 （新華網）

美國再對大陸掀起新一波貿易戰，拜登政府擬取消大陸雙面太陽能關稅豁免，獲取美國境內太陽能業者支持以及穩定太陽能板價格。

先前美方提供大陸太陽能產品關稅豁免，是台廠進軍美國市場最大絆腳石，即將取消關稅豁免，元晶（6443）、茂迪、聯合再生等台灣太陽能廠迎接轉單美夢將成真。

台灣太陽能三雄元晶、聯合再生、茂迪今年起都將加大外銷力道，對美方的新方向，元晶、茂迪、聯合再生都強調「已經準備好了」，將以符合外銷市場需求的產品與技術搶市。元晶因與特斯拉合作關係密切，在美國的出貨動能最強。

國內太陽能業者指出，去年太陽能模組市場價格出現二次「斷崖式」崩跌，近因是陸系太陽能廠不斷擴產，但長期則是因美國給予陸企太陽能板關稅豁免，造成陸企拚命擴產傾銷，影響全球太陽能板價格跌跌不休。

拜登政府可能取消關稅豁免，美國太陽能市場的模組價格有望回升，加上美中貿易戰以及選舉因素，台廠很有機會迎接轉單，並重回國際市場舞台。

雙面太陽能板是正反兩面均可發電的產品，是美國公用事業等級的太陽能發展方案中的主要技術，對陸廠的關稅豁免自2018年前總統川普任內就開始，到2022年拜登政府再度延長兩年，業界指出，取消關稅優惠也有助振興美國製造業。

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太陽能 美國 關稅

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