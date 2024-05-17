美光及鎧俠看多市況 力成、南茂同步沾光
繼美國記憶體晶片大廠美光看多市況之後，全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商鎧俠也看旺NAND市場發展，全球記憶體封測龍頭力成（6239）手握兩大國際記憶體廠委外封測大單，受惠大，另一家記憶體封測廠南茂也沾光。
力成認為，隨著手機與AI需求持續成長，本季NAND市場需求可望季增雙位數百分比，伴隨資料中心需求回溫，固態硬碟（SSD）組裝業務也會持續回升，並在穩健中尋求成長契機。力成強調，今年是力成迎來機會的一年，將集中資源衝刺先前研發的先進封測技術，預期2024年資本支出從100億元左右提升至150億元，調升幅度達五成。
南茂董事長鄭世杰指出，近期已觀察到DRAM與NAND晶片等記憶體客戶拉貨增加，帶動南茂封測產能利用率同步拉高。鄭世杰推估，隨著產能利用率提升，南茂將在下半年擬增加包含驅動IC高階測試機台在內的產能擴充支出，以不超過全年營收20%為主。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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