美光及鎧俠看多市況 力成、南茂同步沾光

「高雄房地產就是熱、很熱、非常熱，只要在40坪以下，總價在1500萬以內，地點和台積電有關，如楠梓、橋頭、新市鎮，就是秒殺。」中華民國不動產代銷全聯會理事長戴嘉聖觀察，現在是預售賣得比成屋好。 在代銷行業30年的他說：「同業都說，這是百年難得一遇的大行情，而且是怎麼會賣得這麼快，連建設公司也覺得不可思議，價錢可以賣得這麼好。」

2024-05-17 06:00