NAND二哥唱旺市況 報價有望連四漲…台廠安啦

全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠日商鎧俠看旺市況，強調本季PC、手機等NAND關鍵終端應用全面復甦，加上AI驅動新一波筆電與手機換機潮可期，上季NAND晶片漲價二成之後，本季報價將可望續漲，拉出連四漲行情，「產業後市相當樂觀」。

群聯日前釋出「大陸廠商正在拋售低價庫存」的訊息，空頭以此大作文章，雖然群聯出面說明市場誤解其意，惟市場雜音不斷。業界認為，鎧俠以NAND晶片二哥之姿「正視聽」送暖，給空頭當頭棒喝，威剛（3260）、十銓、宇瞻、群聯等台廠「安啦！」，後市持續看俏。

鎧俠受惠NAND市況回春，上季營收繳出七季來首度增長的成績單，並且轉虧為盈，為六季來第一次獲利。鎧俠於投資人會議中指出，上季NAND晶片美元計算的售價季增約二成，連續三季走揚，該公司單季出貨量季增約5%至9%。

鎧俠強調，本季PC、手機等NAND關鍵終端應用全面邁向復甦，加上AI驅動新一波筆電與手機換機潮可期，伴隨資料中心驅動更高容量固態硬碟（SSD）以滿足AI應用，都為NAND產業帶來正向影響。

鎧俠看好，AI普及及記憶體搭載容量增加，助攻NAND市場中長期呈現成長趨勢不變。由於NAND晶片廠有節制產出，本季價格漲勢將延續，產業後市相當樂觀。

台灣NAND相關廠商同步按讚後市。威剛認為，雖然目前上游NAND晶片供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規畫仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的固態硬碟需求明顯復甦，看好NAND 晶片價格將續揚而且態勢穩健。

威剛強調，全球掀起AI浪潮，將推動今、明年記憶體進入供不應求階段，目前的AI需求只是剛起步，隨著AI PC、AI手機等硬體與軟體快速生成，雲端運算擴張至邊緣運算，預期上游原廠產能增加的腳步，恐追不上全球AI需求擴張的速度。

十銓也對今年營運展望樂觀，並看好未來兩季記憶體價格都會一路向上，沒有降價的可能，尤其大型資料中心、AI手機等新應用講究低延遲效能，對NAND晶片需求會愈來愈大，容量也會同步增長，該公司今年營運將隨著記憶體價格持續上漲，以及自身市占率提升並切入新應用而壯大。

群聯認為，該公司具備多項高階產品優勢並手握龐大低價庫存，隨著PC、手機市場逐漸回溫，以及第3季傳統旺季來臨，陸系業者低價庫存逐漸完銷，加上原廠受惠資料中心市場強勁，積極鞏固價格，擁有低價庫存的廠商就能大舉發揮效益。