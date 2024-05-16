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Android推防盜新功能！手機被偷將自動由AI鎖定螢幕

中央社／ 台北16日電
Google今天宣布，Android作業系統將推出3大類防竊功能，包括強化的裝置與資料保護能力、手機遭竊自動開啟保護機制並用AI（人工智慧）鎖定螢幕、遭竊後可遠端鎖定裝置。情境示意圖／Ingimage
Google今天宣布，Android作業系統將推出3大類防竊功能，包括強化的裝置與資料保護能力、手機遭竊自動開啟保護機制並用AI（人工智慧）鎖定螢幕、遭竊後可遠端鎖定裝置。情境示意圖／Ingimage

為在手機遺失或遭竊前後都能保護裝置和資料安全，Google今天宣布，Android作業系統將推出3大類防竊功能，包括強化的裝置與資料保護能力、手機遭竊自動開啟保護機制並用AI（人工智慧）鎖定螢幕、遭竊後可遠端鎖定裝置。

新的防盜功能將在今年稍晚透過Google Play服務的更新，逐步推送至數十億台搭載Android 10以上版本的手機，部分功能則是在Android 15上提供。

Google產品與發展副總裁佛雷（Suzanne Frey）在官方部落格發文指出，某些不肖分子竊得裝置後只想快速格式化，以便轉售圖利，在升級Android「恢復原廠設定」保護機制後，這種犯罪目標將更難實現。盜竊來的裝置在強迫重設後，升級機制會要求登入失主的Google帳戶或輸入裝置帳密，否則無法再度設定，這使得盜竊來的裝置無法變賣，降低竊盜手機的誘因。

佛雷進一步表示，有些竊賊覬覦裝置本身，但是想擷取手機內重要資料，或透過手機轉移金錢的不肖分子更不在少數，因為相關價值可能遠高於硬體本身。「私人空間」是一項新功能，使用者可在手機內建立一個獨立空間，透過個別PIN碼加以隱藏及鎖定，能加強防護某些包含隱私資料的應用程式，例如健康或財務資訊。

Android也將提供「強化版驗證保護機制」，啟用後，如果有人從不受信任的位置存取及變更Google帳戶和裝置設定時，例如變更PIN碼、查看儲存的信用卡或存取密碼金鑰等，強化版的驗證保護機制會要求生物特徵辨識，以及額外的驗證等待時間。

透過全新的Android防盜功能，手機遭竊會馬上自動開啟保護機制。以「失竊偵測鎖定」為例，當有人盜走手機，並嘗試逃跑、騎車或開車逃逸，Google AI就能即時偵測到，如果系統偵測到常見的偷竊動作，手機螢幕會快速鎖定，讓對方無法輕易存取你的資料。

如果竊賊企圖長時間中斷被竊手機的連線，「離線裝置鎖定」會自動鎖定螢幕，確保裝置離線時也能協助保護資料。Android還能辨識其他裝置失竊跡象，例如太多次嘗試身分驗證失敗，系統也會自動鎖定裝置螢幕。

當手機遺失或失竊後，利用「遠端鎖定」功能可解燃眉之急。只要記得手機號碼，透過其他裝置快速回答安全性問題，就可鎖定手機螢幕，有更多時間找回帳戶資訊。透過「尋找我的裝置」功能，可以讓用戶從遠端鎖定或清空遺失手機資料，還能利用遺失標註來追蹤裝置。

「恢復原廠設定」保護功能更新和「私人空間」將隨著Android 15一起發布，「強化版驗證保護機制」預定在今年稍晚於特定裝置推出。

「失竊偵測鎖定」、「離線裝置鎖定」和「遠端鎖定」將於今年稍晚透過Google Play服務更新，支援Android 10以上裝置。「尋找我的裝置」功能支援Android 5以上裝置。

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