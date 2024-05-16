數位部揪產業成立「後量子資安產業聯盟」 推三主軸

臺灣資安大會16日落幕，資安界也迎來重要里程碑，數位產業署主導，產官學界正式成立「後量子資安產業聯盟（PQC Cybersecurity Industry Alliance，PQC-CIA） 」，以凝聚國內後量子資安產業研發能量，透過聯盟整合串聯，推動矽智財創新與國際市場拓展，提高我國資訊安全的競爭力。

數位發展數指出，近年量子運算快速發展，傳統加密技術已證實可被量子電腦破解，網路通訊加密或普遍使用的晶片卡都可能不再安全，影響遍及政府憑證、金融交易、醫療隱私、物聯網等領域。數位產業署為強化數位國土的安全、加速量子遷移，推動研發能抵禦未來量子電腦攻擊的後量子密碼技術，由產官學界攜手的「後量子資安產業聯盟」於今日宣布成立，並舉辦聯盟啟動儀式，

「後量子資安產業聯盟」召集人為鴻海研究院執行長李維斌，副召集人為台大資訊網路與多媒體研究所教授逄愛君。聯盟主要包含晶片研發、應用檢測與推廣培訓三大推動主軸，廣邀國內外產官學研代表共同參與，預計成為相關業者共同討論與交流的平台，並將舉辦後量子應用推廣活動，包含北、中、南後量子資安人才培訓等相關課程。

未來政府將透過聯盟推動後量子資安相關產業發展，促成資安自主研發技術不斷超越與創新，讓國際看見臺灣在後量子資安議題的技術能量，共同建立台灣安全可信賴的國際形象，成為全球產業資安合作的重要夥伴。