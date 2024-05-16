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侯友宜拜訪中和威剛科技 董事長陳立白：林口3處招商案適合進駐

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜試乘由威剛集團旗下品牌威速登科技股份有限公司推出的商用電動三輪車。圖／新北市經發局提供
新北市長侯友宜試乘由威剛集團旗下品牌威速登科技股份有限公司推出的商用電動三輪車。圖／新北市經發局提供

為力促企業加碼投資深耕新北，新北市長侯友宜今日拜訪威剛科技，希望威剛能將世界級的電競、電動車AI、影視媒體與文創產業，整合挹注到新北國際AI+智慧園區，共同打造國際級的媒體園區；董事長陳立白表示，目前林口三處招商案的確都很適合威剛進駐，也有意願在新北再蓋一座威剛黑膠音樂博物館。

威剛科技深耕新北中和20餘年，不但是全球記憶體模組和NAND Flash產品的領導品牌，DRAM模組和品牌固態硬碟（SSD）市占率更是雄踞全球第二，成功順勢切入AI市場，企業版圖也跨足電競、電動三輪車、工控、無人搬運車與文創等多元產業。

參訪行程一開始，陳立白邀請侯友宜試駕集團旗下首款商用電動三輪車，靈活簡易的操控和舒適性，侯友宜立刻駕輕就熟，在年輕工程師的解說互動下，更讓現場充滿活力與趣味。

陳立白補充，為了完整發展電動車產業，威剛集團已攜手投資夥伴共同發展充電樁產業，目前也積極尋找電動車、數位攝影棚、影音中心、電競館、AI娛樂產業，一次到位整合性的設置地點。

除了智慧產業交流，陳立白也親自導覽，介紹他一手打造，亞洲最大的黑膠音樂博物館。館內展示超過100萬張唱片及上百台留聲機，還有愛迪生發明的「會唱歌的娃娃」；牆面上所陳列的黑膠唱片更是國內外眾星雲集極其珍貴。陳立白表示，目前還有60多萬張的收藏，希望能在新北交通便利處再打造一座黑膠音樂博物館，讓更多人都能夠體驗黑膠唱片的魅力。

侯友宜表示，綜觀威剛集團的全方位需求，新北林口的確是首選之地，市府一定會全力支持，共同發展經濟與文化產業。

經發局補充，林口區是國門第一站，半小時內可抵達台北港、桃園機場，亦為市區的交通節點，具備產業發展的優勢，目前林口有三大基地將辦理招商，分別為新北國際AI+智慧園區、林口區力行段第四種產業專用區及林口國際媒體園區。

新北市長侯友宜（左）今日前往拜訪威剛科技董事長陳立白（右）。圖／新北市經發局提供
新北市長侯友宜（左）今日前往拜訪威剛科技董事長陳立白（右）。圖／新北市經發局提供
董事長陳立白分享各項收藏品獨特的故事，也提到希望有機會在新北設立分館，讓更多民眾體驗黑膠唱片魅力。圖／新北市經發局提供
董事長陳立白分享各項收藏品獨特的故事，也提到希望有機會在新北設立分館，讓更多民眾體驗黑膠唱片魅力。圖／新北市經發局提供
董事長陳立白精心收藏上百萬張黑膠唱片。圖／新北市經發局提供
董事長陳立白精心收藏上百萬張黑膠唱片。圖／新北市經發局提供
市府與威剛針對電動車、電競等產業發展進行交流並合影留念。圖／新北市經發局提供
市府與威剛針對電動車、電競等產業發展進行交流並合影留念。圖／新北市經發局提供

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