走入歷史！3G網路6月底關閉 哈拉網通全台門市提供舊機換新機優惠
3G網路即將走入歷史，確定於6月30日停止服務。連鎖通信業者哈拉網通表示，手機沒有支援VoLTE的用戶，可以帶舊手機到哈拉網通全台門市回收，還能享有舊機換新機的優惠。
3G網路造就了iPhone的崛起，台灣的3G通訊服務自2005年啟用，宣告行動電話正式進入高速數據傳輸時代，也因為有了3G的服務，才開啟了現今iPhone及智慧型手機跨時代產品的來臨。
根據NCC網站公告，為了提升4G/5G頻率使用效率、提升網路穩定度，以及節能減碳的多重考量，3G網路即將走入歷史，確定於2024年6月30日停止服務。
對於3G關台的影響，哈拉網通指出，台灣目前預估還有150萬以上的行動用戶，手機沒有支援VoLTE的功能，三大電信關閉3G網路後，將影響使用不支援VoLTE功能的手機。
這些用戶會因為手機沒有支援VoLTE通話，或沒換新的SIM卡，面臨到無法撥打語音通話，包括：撥打110、119、112緊急電話等的通話，或使用行動上網服務。
哈拉網通指出，三大電信業者因應3G用戶換機換卡，都有提出特別優惠的攜碼方案，月租費最低199元就可以免費送4G手機。
如果目前已是4G費率，手機沒有支援VoLTE的用戶，也可以帶舊手機到哈拉網通全台門市回收，還能享有舊機換新機的優惠，可選擇的廠牌包括：OPPO、小米、三星、Benten等， 而空機價最低僅1,990元起。
另外，哈拉網通也提供網站，可查詢目前使用的手機是否有支援VoLTE功能，網址https://hallamobile.com/volte/。
📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言