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走入歷史！3G網路6月底關閉 哈拉網通全台門市提供舊機換新機優惠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
3G網路6月底關閉，哈拉網通全台門市提供舊機換新機優惠。圖／哈拉網通提供
3G網路6月底關閉，哈拉網通全台門市提供舊機換新機優惠。圖／哈拉網通提供

3G網路即將走入歷史，確定於6月30日停止服務。連鎖通信業者哈拉網通表示，手機沒有支援VoLTE的用戶，可以帶舊手機到哈拉網通全台門市回收，還能享有舊機換新機的優惠。

3G網路造就了iPhone的崛起，台灣的3G通訊服務自2005年啟用，宣告行動電話正式進入高速數據傳輸時代，也因為有了3G的服務，才開啟了現今iPhone及智慧型手機跨時代產品的來臨。

根據NCC網站公告，為了提升4G/5G頻率使用效率、提升網路穩定度，以及節能減碳的多重考量，3G網路即將走入歷史，確定於2024年6月30日停止服務。

對於3G關台的影響，哈拉網通指出，台灣目前預估還有150萬以上的行動用戶，手機沒有支援VoLTE的功能，三大電信關閉3G網路後，將影響使用不支援VoLTE功能的手機。

這些用戶會因為手機沒有支援VoLTE通話，或沒換新的SIM卡，面臨到無法撥打語音通話，包括：撥打110、119、112緊急電話等的通話，或使用行動上網服務。

哈拉網通指出，三大電信業者因應3G用戶換機換卡，都有提出特別優惠的攜碼方案，月租費最低199元就可以免費送4G手機。

如果目前已是4G費率，手機沒有支援VoLTE的用戶，也可以帶舊手機到哈拉網通全台門市回收，還能享有舊機換新機的優惠，可選擇的廠牌包括：OPPO、小米、三星、Benten等， 而空機價最低僅1,990元起。

另外，哈拉網通也提供網站，可查詢目前使用的手機是否有支援VoLTE功能，網址https://hallamobile.com/volte/

為提升4G/5G頻率使用效率、提升網路穩定度，3G網路即將走入歷史。圖／哈拉網通提供
為提升4G/5G頻率使用效率、提升網路穩定度，3G網路即將走入歷史。圖／哈拉網通提供

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