為PC產業注入新生命！童子賢評「AI熱潮」：產業再熱5、6年沒問題

和碩（4938）董事長童子賢16日表示，2024是AI PC元年，將為整個PC產業注入一股新的力量，帶來新的生命。他形容，有新科技的挹注，才能讓PC產業老幹發出新芽，讓電腦不會淪為冰箱一樣，擺在家裡的角落，只能改外型和價格，而這股AI熱潮帶來的相關效益，「大概可以讓這個產業熱個5、6年沒有問題」。

童子賢今日出席由TCA、COMPUTEX、InnoVEX共同辦理的「COMPUTEX展前系列活動 - AI PC產業前景座談會」，談到AI PC、人工智慧為台灣產業帶來的影響等議題。

童子賢表示，AI不是產品，是一個科技進展到一個階段以後，它會變成科技產品的一個，自然存在環境的重要的要素，就像網路現在也是一樣道理。

童子賢指出，AI對台灣現在已經有的資通訊、半導體，零組件產業的影響，第一個是正面上升，其次則是無所不在的影響，那也因為它是正面的，所以你要掌握機會，可因為它無所不在，存在你有時候會抓不到、看不到，所以對台灣產業來說，它是機會也是挑戰。

童子賢指出，2024是AI PC元年，就是剛剛開始啟動，所以2024、2025年都會很熱鬧，除了AI PC相關的零組件如內建NPU的CPU外，然後還有很多新的軟體架構去支援AI PC，所以算是為整個PC產業注入一股新的力量，帶來新的生命。

童子賢指出，比爾蓋茲當時第一個的夢想是家家戶戶都有PC，而這早在90年代達成，網路的誕生相連電腦又是另一個故事，帶動社群興起，接著又有智慧手機讓許多應用變得更隨時隨地，科技一波波催生。

他形容，如果以上沒有實現，「PC就跟冰箱、洗衣機一樣，擺在家裡的角落，只能改改外型和價格」，有新科技的挹注，才能讓PC產業老幹發出新芽，AI PC就是這個概念，下一次更要期待AI手機。

童子賢表示，手機體積更小，核心記憶體更小，可能要看語言模型是否能壓縮小一點，耗電不要太大，大家也希望台積電製程更進展，讓運算又更上一層樓，透過軟體、裝置、半導體的改進創新，「大概可以讓這個產業熱個5、6年沒有問題」。

他說，如果沒有以上更新更好的應用，PC就會淪為冰箱，才能成為消費者加速換機的理由，AI對PC帶來消費刺激的現象，某一些做PC公司又找到著力點，半導體更不用說。