勤業眾信：數位韌性賦能政府資料保存與服務持續

勤業眾信聯合會計師事務所攜手國家資通安全研究院、中華電信（2412）股份有限公司，於16日共同舉辦「韌性政府：建構上雲策略與資安防護」論壇，勤業眾信指出，政府推動韌性議題需透過各界合作以打造健全生態系，建議以資料驅動力作為政府強化韌性的途徑。

中華電信資訊技術分公司雲端系統處科長鄭廉勳表示，烏俄戰爭的爆發引起全球政府對於數位韌性的高度關注，強化韌性成為重要的課題。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，根據勤業眾信團隊最新「2024政府趨勢報告」研究指出，透過科技與流程、政策、人才、監管創新之融合，將可大幅提升政府服務及營運能量，並得以將施政成效提升高達「10 倍」。

勤業眾信建議以資料驅動力作為政府強化韌性的途徑之一，以應對各式突發事件、進行創新、提升效率與建構韌性。因此，運用資料判斷與改善政策制定，即展現由資料驅動政策制定的影響力。

另一驅動的成效，則是藉由結合創新技術與相關政策配套措施，以實現智慧的政府服務，例如：建立政府資料平台實現資料整合和共享，並運用人工智慧和巨量資料技術，進而提供民眾使用政府高效率服務，同時亦有助於提升公民參與感和政府透明度。然而資料驅動下必須同時考量資料治理準則推動，讓資料共用更便利，以最大化發揮持有的資料價值。