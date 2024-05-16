量子時代到！數位部揪產業成立「後量子資安產業聯盟」

後量子資安產業聯盟今（16）日宣布成立，並舉辦聯盟啟動儀式，未來，將凝聚國內後量子資安產業研發能量，推動矽智財創新與國際市場拓展，提高我國資訊安全的競爭力。

傳統加密技術已證實可被量子電腦破解，網路通訊加密或普遍使用的晶片卡都可能產生安全風險，影響遍及政府憑證、金融交易、醫療隱私、物聯網等領域。

為強化數位國土的安全、加速量子遷移，數位部數位產業署偕同聯盟召集人李維斌執行長、副召集人逄愛君教授催生「後量子資安產業聯盟」，聯盟主要包含晶片研發、應用檢測與推廣培訓三大推動主軸，並廣邀國內外產官學研代表共同參與，預計將成為相關業者共同討論與交流的平台，並將舉辦後量子應用推廣活動，包含北、中、南後量子資安人才培訓等相關課程。

未來，政府將透過聯盟推動後量子資安相關產業發展，促成資安自主研發技術不斷超越與創新，讓國際看見台灣在後量子資安議題的技術能量，共同建立台灣安全可信賴的國際形象，成為全球產業資安合作的重要夥伴。