中華電資安輸出海外 進軍美洲、東南亞

中華電信董事長郭水義今天表示，中華電信集團積極拓展資安產品公司，自2020年開始將業務範圍拓展至全球，陸續將自主研發資安產品與服務銷售至泰國、越南等東南亞國家，以及美洲、南非等區域。

中華電信集團今年擴大參與台灣資安大會，因應企業ESG趨勢，今年中華電信展出快意簽A+ Sign，分享企業無紙化數位簽章解決方案，同時，中華電信集團也積極將資安業務推廣範圍拓展至海外，讓台灣自主研發的資安產品逐步站穩至全球資安市場。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信旗下子公司中華資安國際目前更是台灣最大的MSSP資安託管服務商，集團積極從資安服務公司擴展成為資安產品公司，並自2020年開始將業務範圍拓展至世界，將自主研發資安產品與服務銷售至泰國、越南等東南亞國家，以及美洲、南非等區域，儼然成為國際資安品牌。

此外，隨著4月30日立法院三讀通過「電子簽章法」修正法案，未來企業、政府組織及民眾對於數位簽章的導入及應用愈加普遍頻繁，加上政府相關單位擴大數位簽章執行的範圍，未來更能強化在跨國貿易、網路詐騙及保障網路交易安全。其中，「電子簽章法」明訂具備經政府許可憑證機構所簽發憑證數位簽章，具有「推定」為本人親自簽名或蓋章效力。

中華電表示，未來民眾或企業可透過「中華電信快意簽A+ Sign」，並搭配其中的時戳服務和支援簽署文件的可視化、長效驗證功能，使用數位文件簽署服務，實踐ESG的目標，以及無紙化或電子簽署的推廣。