揭露全球AI商機！鈺創董座指台灣AI生態系像堡壘：全球發展AI堅強後盾

鈺創科技董事長，同時也是AI晶片聯盟理事長盧超群今日首度揭露全球AI商機。他說，2030年AI影響全球商機上看80兆美元，其中硬體占2兆美元，半導體約占0.5兆美元，而台灣掌握關鍵技術且建構完整生態系，堪稱已是一座AI堅強堡壘，所以今年台北國際電腦COMPUTEX，全球大咖都要來台灣。

盧超群強調，任何產業都建構在水電、生態系、人才及資本上，但台灣在這一波AI商機大爆發中有什麼機會，他引用一張在艾森豪學院講述未來AI發展的簡報，明確描繪台灣為何在這波AI發展具備絕佳的機會。

盧超群強調說，是因為台灣完整發展AI的矽技術垂直整合，包括矽智財（IP）、IC設計、晶圓代工和後段封測等，且在這基礎上，進行晶片和系統整合的異質整合，未來再導入能提供更高運算效能的機電和光學和整合，同時導入不同散熱及伺服器解決架構，成就一座發展AI堅強的堡壘，這也是為什麼全球AI晶片大廠賣翻天，到最近AI晶片各大咖都要出席今年的台北國際電腦展，原因都想整合台灣的資源，搶AI商機。

盧超群強調，台灣具備PC、手機、伺服器發展優勢，台灣半導體設計與製造將是AI發展重中之重，可說是全球AI發展的堅強的堡壘，更是全球搶食AI商機最強而有力的後盾。

盧超群表示，AI雲端應用將是微軟、Open AI、Google、亞馬遜、Meta、Nvidia等大廠主導的局面，包括微軟和Open AI已宣布投資17兆美元布局AI商機，建構垂直整合供應鏈，即可以看出未來商機相當大。

不過他認為AI未來發展宛若一片大海，以5G為主的網通應用延伸到智慧物聯網、智慧車、智慧交通及智慧家庭，也就是所謂邊緣AI商機也相當龐大，更是台灣IC設計業新藍海。

雖然行政院啟動晶創計畫，10年編列3000億元的預算和六大廠投入Ai的經費相比，可說是滄海一栗，卻也是一個好的開始。

他強調，鈺創在AI早已扎根多年，是台灣少數具備邏輯和記憶體及系統整合及IP的AI整合服務公司，近期也成功發展出具備驅動LLM（大規模語言模型）解決方案，將導入在汽車及自動化機械人和工業電腦等領域，他希望政府的晶創計畫能看見鈺創晶片和系統異質及軟硬整合的實力，若能獲政府研發資助，將會很快快在AI世界占有一席之地。

鈺創今日也宣布將在今年COMPUTEX展，推出10億到100多個參數的LLM與CCN(卷積神經網路 )Sense and React人機介面互動開發者介面、MemorALink 異質整合方案、全方位記憶體絕決方案，強化視覺AI感測多鏡頭感測系統SenseLink eSP930晶片等，在未來AI世界大展身手。