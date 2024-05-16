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控家登未經授權 英特格再提出專利侵權控訴、求償3,000萬

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。圖/聯合報系資料照片
家登董事長邱銘乾。圖/聯合報系資料照片

英特格今日表示，公司業已就家登（3680）未經授權使用英特格中華民國發明第I830642號專利權，所製造銷售之導流管技術之前開式晶圓傳送盒（Diffuser FOUP），提起專利侵權訴訟。

英特格長期致力於為產業提供當今所需的技術，同時研發未來的產業創新方案。此專利設計對於推進我們目前正在開發的其他FOUP技術至關重要，將為我們的半導體客戶提供更低的擁有成本和更高的領先節點產量。

英特格渴望能協助客戶將新技術導入市場，以驅動產業發展，而這都須仰賴我們積極捍衛公司的研發資產。英特格重視並尊重其自身和他人的智慧財產權，並在提起訴訟前試圖與家登公司共同解決問題。然而，由於技術創新是英特格長期為客戶創造價值的核心，我們將持續堅定地捍衛我們的創新技術。

家登則表示，已在5月15日收訖起訴狀繕本，知悉本案。但家鈃強調英特格以家登未經授權製造「300 Diffuser FOUP」前開式晶圓傳送盒，侵害其中華民國發明I830642號發明專利，向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求賠償新台幣3,000萬元等，公司將委請法律顧問「萬國法律事務所」處理本案，以維護公司及全體股東權益。家登並強調本訴訟於財務及業務方面，均不致有重大影響。

家登今日股價也未受此訴訟案影響，以412元、上漲3.5元作收。

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家登 晶圓 智慧財產權

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