再賣台揚！建漢累計出售9,015張 處分利益貢獻1.64億元
網通廠建漢（3062）公告在公開市場出售台揚（2314）持股，累計去年底至今日，累計出售9,015張，每股平均價格為34.05元，貢獻處分利益約1.64億元。
建漢公告指出，自2023年12月20日至2024年5月16日，處分台揚科技共9,015張，每股平均價格為34.05元，交易總金額達3.07億元，貢獻處分利益約1.64億元。建漢仍持有台揚約39,292張，持股比例約15.59%。
日前建漢董事會也通過今年第1季財報，營收為6.59億元，營業損失為1.25億元，日前建漢處分台揚持股，貢獻業外收益約1億元，歸屬母公司業主淨損為160萬元，每股稅後淨損益為0元。
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