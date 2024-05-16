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引用黃仁勳所言 廣達楊麒令談台灣半導體、AI產業：會持續發光發熱
廣達（2382）副總經理暨雲達總經理楊麒令16日出席台北國際電腦展前座談會，受訪時談及對台灣資通訊產業前景的看法，他表示，台灣半導體、AI相關領域非常蓬勃發展，就如輝達執行長黃仁勳所言，台灣是所有科技業、AI產業很重要的據點，一定會持續發光發熱。
被問及台灣近八年平均經濟成長率，居亞洲四小龍之首的看法，楊麒令認為，不只是過去八年，未來的四年、八年、甚至十年，隨著台灣半導體產業、AI相關領域，系統組裝及零組件等產業持續蓬勃發展，經濟成長率相信還會持續往上，對台灣經濟前景非常有信心。
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