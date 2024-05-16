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第2季聯貸商機大爆發！仁寶為總部興建添柴火 與國巨共貢獻逾500億聯貸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
仁寶為興建北市科新總部大樓，再出手向銀行爭取220億聯貸，圖為仁寶董事長許勝雄。本報系資料庫
仁寶為興建北市科新總部大樓，再出手向銀行爭取220億聯貸，圖為仁寶董事長許勝雄。本報系資料庫

據金融圈知情人士透露，代工大廠仁寶如火如荼進行北市科總部的興建，為力拚2027年順利完工，上月仁寶再度在金融圈對外籌募金額規模達220億的大型聯貸案，為總部興建工程加添柴火，目前已知，會由台銀出任管理銀行；除此之外，據透露國巨也在日前啟動募集300億聯貸，兩大集團合計已貢獻超過500億聯貸商機。

仁寶集團在2021年11月，以81.99億的投標權利金向北市府標下北士科T16土地，要興建新的總部大樓及園區，並在2023年2月8日開工，董事長許勝雄高度看好新總部大樓開發的地利價值，整個集團當時預計投資超過300億台幣，興建地上55層、地下4層，總高266公尺的大樓，並且由知名建築師李祖原負責設計，許勝雄在今年1月已對外樂觀預期會在2027年完工。

對此金融圈人士指出，仁寶此次籌組220億聯貸案，主要為了後續工程所需，尤其現在建價高漲，很多興建費用都需要追加，因此需要銀行資金繼續挹注，銀行業者也樂於捧場。

另一宗也備受金融圈矚目的大型聯貸案，為國巨300億聯貸，據指出，日前已確定由華銀出任管理銀行，並由台銀、一銀出任共同主辦行；該案為借新還舊聯貸，國巨在2021年，為了2020年底併購美國的基美（Kemet）大廠曾籌組超過300億的聯貸，該併購案讓國巨因此坐穩全球被動元件第三大，如今3年聯貸期滿，將再作借新還舊的規畫，也為金融市場高度矚目的大案。

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仁寶 併購 國巨 聯貸案

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