快訊

民進黨就是不讓賴清德接受問答 國情報告協商仍無共識

年代旅遊丟包案外案！員工聽信林大鈞「大幹一番」 爆詐領代償金900萬

技嘉法說會／ AI 占整體伺服器七成、下半年爆發 最新GB200設計測試中

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）16日舉行法說會，總經理李宜泰表示，人工智慧（AI伺服器、AI筆電與板卡三箭齊發，下半年業績爆發，第2季營運優於第1季，輝達（Nvidia）最新GB200（NVL72） AI伺服器已經準備就緒，等輝達晶片準備好，就可以量產出貨，迎接AI伺服器的爆發性成長。

技嘉第1季產品營收比重，網通伺服器占比已經達到52.5%，首次超過一半（去年第4季占46.7%），確立主流地位，至於顯示卡占27.7％、主機板占11.6%、其他為8.2%；至於網通伺服器產品中，AI伺服器占比超過七成。

客戶方面，技嘉表示，前20大客戶占營收比重達八成，美國、歐洲及亞太的客戶都有，相當多元化，平均且健康。客戶類型包括雲端服務供應商（CSP），企業客戶也在增加中。去年AI伺服器客戶以美國為主，今年歐洲與亞太客戶成長很快，將可以三分天下。

至於最新的GB200（NVL72）進度？李宜泰說，之前在輝達GTC大會已經公布了，下個月的台北電腦展也將展出，目前正在與客戶設計測試中，可以期待有更多營收與獲利挹注，只要輝達的晶片準備好了，技嘉就可以出貨。

他強調，技嘉的AI伺服器涵蓋所有晶片廠，包括輝達、英特爾與超微（AMD），型號包括H100/200、B100/200、GB200，以及AMD的MI300等，該公司全部都有，而且今明兩年的雲端伺服器成長將非常強勁。

針對今年毛利率展望，是否會因AI占比提升而稀釋？技嘉表示，第1季營收上升，但毛利率是成長，該公司很努力提高毛利率，主要是透過客製化產品，可以提高附加價值，並因此提升毛利率，技嘉會持續努力往上提升。

針對板卡方面，他說，主機板與顯示卡毛利已經回到疫情水準，顯示卡目前供不應求，毛利高於預期。尤其是RTX 40系列供不應求，對下半年展望樂觀。

產能方面，技嘉指出，該公司台灣桃園南平廠、中國大陸的寧波與東莞廠、歐洲的荷蘭，以及美洲都有生產基地，可以滿足客戶的全球布局。

AI筆電方面，技嘉表示，今年全球AI筆電將超過5,000萬台，未來三年滲透率超過六成，技嘉全系列AI筆電都達到100 TOPS，對未來展望樂觀。

AI 伺服器 技嘉

延伸閱讀

反制中國傳統晶片 歐盟將調查依賴程度

輝達 GB200 何時登場？廣達楊麒令將現身、有望揭新市況

電子權值股喊衝 台股盤中攻21500點再創高

廣達史上最高股利來了！林百里含笑領鉅款 89億將入袋

相關新聞

資金派對續攤 神山、航運帶隊衝

神山台積電領軍，搭配權值股群起而上，加權指數再攀高峰，第一季財報全數出爐，個股股價隨獲利調整，金融股還具備殖利率題材，貨櫃航運則擁報價上漲優勢。

評估大陸以外市場布局 捷敏預期今年業績拚持平

功率半導體封裝測試廠捷敏-KY今天預期，今年業績力拚較2023年持平，正考量在中國大陸以外市場布局，評估菲律賓、馬來西亞...

矽光子族群持續發光 聯鈞大漲7% 矽格漲幅逾半根停板

台股今（16）日早盤勁揚，盤中一度拉升至21515.52點，大漲逾300點，創下歷史新紀錄，盤面上矽光子族群受惠先進封裝...

玉晶光加入蘋果訂單戰局？野村給予「買進」、目標價582元

光學鏡頭廠玉晶光（3406）未來有望加入蘋果訂單戰局，潛望式鏡頭目前也正送樣中，近期外資野村、花旗證券，均給予「買進」及...

攸泰科技掛牌上市 首日早盤大漲逾三成

大眾控（3701）旗下強固型電腦廠攸泰科技（6928）16日掛牌上市，每股承銷價為65元，今早以86.5元開出，漲幅超過...

千金應+1？ADR換算台積電該上千元專家解股價委屈真相

台北股市加權股價指數屢創新高，榮耀幾乎集中於台積電，今年以來，台積電貢獻大盤漲點超過6成，如果沒有台積電，台股應該很難跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。