技嘉法說會／ AI 占整體伺服器七成、下半年爆發 最新GB200設計測試中

技嘉（2376）16日舉行法說會，總經理李宜泰表示，人工智慧（AI）伺服器、AI筆電與板卡三箭齊發，下半年業績爆發，第2季營運優於第1季，輝達（Nvidia）最新GB200（NVL72） AI伺服器已經準備就緒，等輝達晶片準備好，就可以量產出貨，迎接AI伺服器的爆發性成長。

技嘉第1季產品營收比重，網通伺服器占比已經達到52.5%，首次超過一半（去年第4季占46.7%），確立主流地位，至於顯示卡占27.7％、主機板占11.6%、其他為8.2%；至於網通伺服器產品中，AI伺服器占比超過七成。

客戶方面，技嘉表示，前20大客戶占營收比重達八成，美國、歐洲及亞太的客戶都有，相當多元化，平均且健康。客戶類型包括雲端服務供應商（CSP），企業客戶也在增加中。去年AI伺服器客戶以美國為主，今年歐洲與亞太客戶成長很快，將可以三分天下。

至於最新的GB200（NVL72）進度？李宜泰說，之前在輝達GTC大會已經公布了，下個月的台北電腦展也將展出，目前正在與客戶設計測試中，可以期待有更多營收與獲利挹注，只要輝達的晶片準備好了，技嘉就可以出貨。

他強調，技嘉的AI伺服器涵蓋所有晶片廠，包括輝達、英特爾與超微（AMD），型號包括H100/200、B100/200、GB200，以及AMD的MI300等，該公司全部都有，而且今明兩年的雲端伺服器成長將非常強勁。

針對今年毛利率展望，是否會因AI占比提升而稀釋？技嘉表示，第1季營收上升，但毛利率是成長，該公司很努力提高毛利率，主要是透過客製化產品，可以提高附加價值，並因此提升毛利率，技嘉會持續努力往上提升。

針對板卡方面，他說，主機板與顯示卡毛利已經回到疫情水準，顯示卡目前供不應求，毛利高於預期。尤其是RTX 40系列供不應求，對下半年展望樂觀。

產能方面，技嘉指出，該公司台灣桃園南平廠、中國大陸的寧波與東莞廠、歐洲的荷蘭，以及美洲都有生產基地，可以滿足客戶的全球布局。

AI筆電方面，技嘉表示，今年全球AI筆電將超過5,000萬台，未來三年滲透率超過六成，技嘉全系列AI筆電都達到100 TOPS，對未來展望樂觀。