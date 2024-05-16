這波AI浪潮「非泡沫」！資策會MIC洪春暉談發展：AI PC打通最後一哩路

資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉今天表示，人工智慧（AI）歷經3波演進，這次不是泡沫；AI PC將是AI進入大家工作、生活、娛樂等各個環節的最後一哩路，MIC預估今年全球AI PC滲透率約15.7%，2027年將成長至65.9%。

台北國際電腦展（COMPUTEX）6月4日即將登場，今天提前暖身舉辦「AI PC產業前景座談會」。洪春暉出席發表專題演說。

他表示，回顧AI發展史，總共歷經3波較大演進，第1波是1950至1960年代的符號邏輯時代，第2波是1980至1990年代的專家系統時代，後來都從繁華墜入谷底，直到這幾年，深度學習引爆第3波AI革命。

洪春暉看好，這波AI浪潮水到渠成，不是泡沫，和前面2波不一樣，未來會持續、大幅度往下延伸。因為AI的幾個要素現在都具備了，包括AI算力、AI模型的發展都進入成熟階段，應用也逐漸落地。

洪春暉認為，AI生態系包含算力層、平台層、模型層、應用層、到終端層，必須大家通力合作，包括英特爾、AMD、高通，現在處理器廠已經在加速布局；作業系統方面，微軟、Google、蘋果也都加入，將支援更多AI功能。下半年大家會看到很多AI PC、AI手機新品推出。

他認為，AI PC將是AI進入大家工作、生活、娛樂等各個環節的最後一哩路；除了為電腦產業帶來量的增長，更重要是規格提升，從處理器、記憶體、SSD，到電池、面板、散熱模組，再到麥克風、視訊鏡頭，整條PC供應鏈都將受惠。