快訊

他問「過45歲沒劣化女星」想到誰？網推3女神：沒變形很扯

這波AI浪潮「非泡沫」！資策會MIC洪春暉談發展：AI PC打通最後一哩路

中央社／ 台北16日電
COMPUTEX 2024展前系列活動 - AI PC 產業前景座談會， 座談會：「如何以AI PC生態系提升產業競爭力」，主持人：資策會MIC所長洪春暉。聯合報記者曾吉松／攝影
COMPUTEX 2024展前系列活動 - AI PC 產業前景座談會， 座談會：「如何以AI PC生態系提升產業競爭力」，主持人：資策會MIC所長洪春暉。聯合報記者曾吉松／攝影

資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉今天表示，人工智慧（AI）歷經3波演進，這次不是泡沫；AI PC將是AI進入大家工作、生活、娛樂等各個環節的最後一哩路，MIC預估今年全球AI PC滲透率約15.7%，2027年將成長至65.9%。

台北國際電腦展（COMPUTEX）6月4日即將登場，今天提前暖身舉辦「AI PC產業前景座談會」。洪春暉出席發表專題演說。

他表示，回顧AI發展史，總共歷經3波較大演進，第1波是1950至1960年代的符號邏輯時代，第2波是1980至1990年代的專家系統時代，後來都從繁華墜入谷底，直到這幾年，深度學習引爆第3波AI革命。

洪春暉看好，這波AI浪潮水到渠成，不是泡沫，和前面2波不一樣，未來會持續、大幅度往下延伸。因為AI的幾個要素現在都具備了，包括AI算力、AI模型的發展都進入成熟階段，應用也逐漸落地。

洪春暉認為，AI生態系包含算力層、平台層、模型層、應用層、到終端層，必須大家通力合作，包括英特爾、AMD、高通，現在處理器廠已經在加速布局；作業系統方面，微軟、Google、蘋果也都加入，將支援更多AI功能。下半年大家會看到很多AI PC、AI手機新品推出。

他認為，AI PC將是AI進入大家工作、生活、娛樂等各個環節的最後一哩路；除了為電腦產業帶來量的增長，更重要是規格提升，從處理器、記憶體、SSD，到電池、面板、散熱模組，再到麥克風、視訊鏡頭，整條PC供應鏈都將受惠。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
AI 處理器 資策會

延伸閱讀

「豆包」定價比同業便宜99% 字節跳動掀大模型價格戰

去年停售智慧眼鏡現身I/O大會 外界猜測有望復活？Google高層回應了

資策會 MIC 公布國人影音訂閱習慣 國際串流平台 Netflix 奪冠

通義千問2.5版問市 阿里雲自信：全面趕超GPT-4Turbo

相關新聞

為PC產業注入新生命！童子賢評「AI熱潮」：產業再熱5、6年沒問題

和碩（4938）董事長童子賢16日表示，2024是AI PC元年，將為整個PC產業注入一股新的力量，帶來新的生命。他形容...

第2季聯貸商機大爆發！仁寶為總部興建添柴火 與國巨共貢獻逾500億聯貸

據金融圈知情人士透露，代工大廠仁寶如火如荼進行北市科總部的興建，為力拚2027年順利完工，上月仁寶再度在金融圈對外籌募金...

MIC公布台灣影音觀看調查 中華電Hami Video登訂閱國內第一

資策會產業情報研究所(MIC)公布台灣影音觀看行為調查，中華電信（2412）表示，旗下Hami Video為用戶選擇「訂...

量子時代到！數位部揪產業成立「後量子資安產業聯盟」

後量子資安產業聯盟今（16）日宣布成立，並舉辦聯盟啟動儀式，未來，將凝聚國內後量子資安產業研發能量，推動矽智財創新與國際...

這波AI浪潮「非泡沫」！資策會MIC洪春暉談發展：AI PC打通最後一哩路

資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉今天表示，人工智慧（AI）歷經3波演進，這次不是泡沫；AI PC將是AI進入大家...

揭露全球AI商機！鈺創董座指台灣AI生態系像堡壘：全球發展AI堅強後盾

鈺創科技董事長，同時也是AI晶片聯盟理事長盧超群今日首度揭露全球AI商機。他說，2030年AI影響全球商機上看80兆美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。