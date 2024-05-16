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AI PC成「必然趨勢」 廣達楊麒令：軟硬體攜手迎爆發期

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令16日指出，AI題材於去年正式登場，各界在這一年內可以明顯感受到，AI技術每天都以極快的速度在進步，而AI PC即將迎來爆發期也成「必然趨勢」；他強調，AI PC生態系是由「軟體+硬體」互相組建而成，在軟硬整合的趨勢帶動之下，預估今年市場將迎來「爆發期」。

楊麒令指出，AI PC如今已成為各界爭相投入的重要市場，而就自己這一年以來的觀察，主要可以得出2個「必然」的情形，包括「需求必然爆發」、「極度快速的發展」，他坦言，目前發展「AI PC」已成為整個資通訊產業界，不可忽視的重要發展趨勢之一。

楊麒令表示，AI有關題材在這一年以來，可以維持著如此快速的發展速度，主要是受到1. 網路快速的布建、2. 5G架構的發展，以上兩點的挹注所導致，展外未來，楊麒令強調，AI PC未來將迎來極為劇烈的變化，不過在各界的合作之下，他認為，台灣在這個方面絕對擁有領先的地位。

楊麒令提醒，隨著整個供應鏈發展越來越成熟，AI PC 發展的必要條件都已經生成，自己也發現地端部分陸續開始有出現一些應用成果，隨著市場逐漸完整，自己認為，各家企業在這個供應鏈裡面，要作為什麼角色，對市場而言，則成為科技產業界的首要的任務。

雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
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