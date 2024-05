今年營運成長非常樂觀！廣達楊麒令：很多訂單甚至看到2025年

廣達(2382)副總經理暨雲達總經理楊麒令表示,今年營運成長非常樂觀,很多訂單甚至看到2025年,大概心裡都有數。

對於GB200伺服器產能的布建,楊麒令說,回溯到董事長說的,可分為「Time to market」跟「Time to model」,「Time to market」其實講的就是整個技術的完備與否,產品如何在一定的時間,達到想要量產的時間點,既然要量產,所需要的設備與生產製造能量,也應該隨時都會準備好。