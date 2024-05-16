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今年營運成長非常樂觀！廣達楊麒令：很多訂單甚至看到2025年

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
廣達副總兼雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達副總兼雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，今年營運成長非常樂觀，很多訂單甚至看到2025年，大概心裡都有數。

對於GB200伺服器產能的布建，楊麒令說，回溯到董事長說的，可分為「Time to market」跟「Time to model」，「Time to market」其實講的就是整個技術的完備與否，產品如何在一定的時間，達到想要量產的時間點，既然要量產，所需要的設備與生產製造能量，也應該隨時都會準備好。

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伺服器 廣達

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