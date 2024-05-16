AI讓耗電成為產業痛點 光寶將在2027年提出16KW解決方案
光寶科技（2301）總經理邱森彬16日應邀參與「如何以AI PC生態系提升產業競爭力座談會」時表示，科技的進步從手機到電腦，每個世代不斷在進步，當你有這需要時，商機就來了，大家就會想方設法。從產業角度來看，每個生態系依賴每個產業提出的解決方案，共同把產業推到極致並進步，過去光寶在資通訊時代，提供最好的電源解決方案，從過去電腦到伺服器、到現在雲端、資料中心需要的電源，光寶都配合產業需求提出最好的解決方案。
談到AI，我們要感謝因為晶片需求運算不斷提升，耗電成為產業的痛點，也因為耗電，電源需求從3KW、5KW、8KW，甚至2027年我們都因應客戶需求要提出16KW的解決方案，這也配合未來的ESG大趨勢，光寶提出的不只是滿足客戶需要的電源技術，更有義務及責任讓我們電源使用效率更好，協助AI PC或邊源運算產業持續向前精進，AI就像生活我們周遭，感受不到它的存在，但離不開它，因此改善我們的生活、提升效率，讓我們生活更好。
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