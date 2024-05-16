鈺創看好AI加速 董座盧超群：下半年營運優於上半年

利基型DRAM廠鈺創（5351）營運報捷，16日董事長盧超群表示，預期下半年景氣將比上半年正面，2025年可望延續攀升力量，再加上公司的DRAM、SPI NAND Flash解決方案，能滿足客戶從Wi-Fi5、Wi-Fi6、Wi-Fi6E到Wi-Fi7所需的容量和類型，已被國內外Wi-Fi主要供應商，包括高通、博通、聯發科等，納入合格供應商，以及DRAM已導入客戶端機器人，還有USB PD3.2控制IC等最新產品亮相，為後續業績吞大補丸。

針對目前市場景氣，盧超群指出，預期下半年景氣將比上半年正面，2025年可望延續攀升力量。在鈺創長期深耕網通下，現階段占營收比重超過三成，自家的利基型DRAM今年將成為通訊產品主流規格，預計2024年隨著大廠將資源分配至HBM與DDR5等產品，DDR3與DDR4市場將由鈺創承接，公司滿足客戶從Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6E 到 Wi-Fi 7所需要的容量和類型，將會是鈺創掌握的市場商機。

鈺創目前已被國內外主要Wi-Fi主晶片供應商，如高通、博通、聯發科和瑞昱等，納入合格供應商清單，並開始向終端客戶提供樣品。

鈺創處長王國斌補充，以DRAM產品線來說，過去網通占比約25%，今年第1季已經突破三成以上，就是因為無限WiFi規格進展快速，再加上鈺創能提供完整的解決方案，看好WiFi 7於今年下半年會有顯著的拉貨動能。

另外，瞄準AI算力驅動高瓦數電源供應需求強，鈺創攜手鈺群推出USB PD3.2控制IC的EJ732系列平台，可支援大瓦數快充PD3.2協定，配搭電源IC最高傳輸電力可高達240瓦、即透過48伏電壓提供5安培電流，當前已獲得國際一流大廠青睞與採用，引領高瓦數智能傳輸產品前進市場。