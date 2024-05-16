快訊

年代旅遊丟包案外案！員工聽信林大鈞「大幹一番」 爆詐領代償金900萬

AI PC時代來臨！廣達楊麒令：需求很強、成長幅度可期

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達副總兼雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達副總兼雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

自ChatGPT引爆AI話題以來，AI PC議題也勢如破竹乘風而起，廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令16日出席台北電腦展前「AI PC產業前景座談會」。面對媒體詢問市場供應鏈的實際狀況，他直言，整個市場在各界垂直整合的帶動之下，「成長絕對是可期的」。

AI PC為今年台北國際電腦展的一大展出重點，各家廠商無不積極布局以迎接AI PC時代的來臨。談及最新市況，楊麒令坦言，整個市場的發展前景都很樂觀，就自己觀察發現，隨著導入的應用產品越發普及，未來市場對AI PC的需求，肯定會變得越來越多。

楊麒令去年代表廣達攜手輝達創辦人黃仁勳於台北國際電腦展宣布推出首款大規模AI伺服器MGX1，自此在產業界正式掀起這波龐大的「AI巨浪」。而楊麒令指出，隨著AI人工智慧時代來臨，產業界推出、提供的應用軟體，也將會越來越多。

廣達副總兼雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達副總兼雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
AI 廣達 電腦展

延伸閱讀

輝達 GB200 何時登場？廣達楊麒令將現身、有望揭新市況

輝達威風 執行長黃仁勳去年加薪六成...年薪11億元

被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切

黃仁勳預測人形機器人將成主流 六月抵台演講分享AI新知

相關新聞

Google將推多項防竊功能護個資 數十億台Android手機將受益

智慧型手機讓處理生活事務變得更方便，但也因儲存了許多重要個人資訊，而成為有心人士覬覦的目標。 Google宣布將推出全新...

宏碁搶攻印度有成 PC 第1季躍升前三大品牌

PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並持續斬獲亮眼成績。據最新市調報告資料顯示，宏碁電...

輝達 GB200 何時登場？廣達楊麒令將現身、有望揭新市況

AI熱潮持續延燒，隨著晶片功耗的不斷提升，有「地表最強的AI晶片」之稱的輝達（NVIDIA）GB200也油然而生，該晶片...

童子賢談核電：無關藍綠，方向正確就發言

和碩董事長童子賢今日指出，自己最早重申核能的時間點，是在一年半前，當時誰參選、誰當選尚不明朗，能源議題是全國重要走向，健...

AI PC成「必然趨勢」 廣達楊麒令：軟硬體攜手迎爆發期

代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令16日指出，AI題材於去年正式登場，各界在這一年內可以明顯感受到，AI技術...

鈺創看好AI加速 董座盧超群：下半年營運優於上半年

利基型DRAM廠鈺創（5351）營運報捷，16日董事長盧超群表示，預期下半年景氣將比上半年正面，2025年可望延續攀升力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。