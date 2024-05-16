AI PC時代來臨！廣達楊麒令：需求很強、成長幅度可期
自ChatGPT引爆AI話題以來，AI PC議題也勢如破竹乘風而起，廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令16日出席台北電腦展前「AI PC產業前景座談會」。面對媒體詢問市場供應鏈的實際狀況，他直言，整個市場在各界垂直整合的帶動之下，「成長絕對是可期的」。
AI PC為今年台北國際電腦展的一大展出重點，各家廠商無不積極布局以迎接AI PC時代的來臨。談及最新市況，楊麒令坦言，整個市場的發展前景都很樂觀，就自己觀察發現，隨著導入的應用產品越發普及，未來市場對AI PC的需求，肯定會變得越來越多。
楊麒令去年代表廣達攜手輝達創辦人黃仁勳於台北國際電腦展宣布推出首款大規模AI伺服器MGX1，自此在產業界正式掀起這波龐大的「AI巨浪」。而楊麒令指出，隨著AI人工智慧時代來臨，產業界推出、提供的應用軟體，也將會越來越多。
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