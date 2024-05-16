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奧義智慧科技透過 NTT-AT 代理 進軍日本企業市場
全球地緣衝突激化更頻繁更複雜的國家級資安攻擊，臺灣更是資安攻防的前線。AI資安業者奧義智慧科技（CyCraft Technology）16日宣布與日本電信龍頭NTT集團旗下的 NTT-AT（NTT Advanced Technology Corporation）簽署合約，為日方首次代理的臺灣資安品牌，打造日本市場的新世代資安防護，雙強聯手打造日本市場的新世代資安防護，藉由高度AI自動化的創新技術，完善跨國供應鏈安全的有效防禦對策，共築臺日數位安全生態圈。
奧義智慧2017年成立以來，累積政府機關、金融和高科技產業皆累積豐富的實戰經驗，近年更積極拓展海外市場，協助更多企業因應越趨複雜的網路攻擊。奧義智慧創辦人吳明蔚表示，AI 時代網路攻擊技術更詭譎多變，企業既有的資安團隊長期下來造成過勞難以負荷，大環境的人才短缺和供應鏈體系的整體資安參差不齊，終將被駭客找到資安破口，需要更自動化的安全防護產品，在有限的資源下，要比駭客更敏捷，以實現資安韌性。奧義智慧的創新AI技術擴大服務日本企業用戶，提供解決產業痛點的解決方案，以更加自動化、全方位的方式推動新一代數位安全發展。
除了在日本持續與各大商社策略合作外，吳明蔚表示，持續扎根臺灣，剛與臺灣系統整合服務商領品牌邁達特正式簽訂合作協議。後續將與東南亞資服首選的鼎峰亞太集團（ACE PACIFIC GROUP），未來將會有更多夥伴加入服務陣線。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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