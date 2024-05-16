快訊

談核電廠延役 準環境部長彭啟明：要全民同意才可能延續

中和小姊姊嘴角有乾涸白色粉末疑遭餵毒 法醫今解剖釐清真相

事業運最旺！農曆四月「這些生肖」職場將成為焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧義智慧科技透過 NTT-AT 代理 進軍日本企業市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
奧義智慧科技創辦人吳明蔚。記者邱德祥／攝影
奧義智慧科技創辦人吳明蔚。記者邱德祥／攝影

全球地緣衝突激化更頻繁更複雜的國家級資安攻擊，臺灣更是資安攻防的前線。AI資安業者奧義智慧科技（CyCraft Technology）16日宣布與日本電信龍頭NTT集團旗下的 NTT-AT（NTT Advanced Technology Corporation）簽署合約，為日方首次代理的臺灣資安品牌，打造日本市場的新世代資安防護，雙強聯手打造日本市場的新世代資安防護，藉由高度AI自動化的創新技術，完善跨國供應鏈安全的有效防禦對策，共築臺日數位安全生態圈。

奧義智慧2017年成立以來，累積政府機關、金融和高科技產業皆累積豐富的實戰經驗，近年更積極拓展海外市場，協助更多企業因應越趨複雜的網路攻擊。奧義智慧創辦人吳明蔚表示，AI 時代網路攻擊技術更詭譎多變，企業既有的資安團隊長期下來造成過勞難以負荷，大環境的人才短缺和供應鏈體系的整體資安參差不齊，終將被駭客找到資安破口，需要更自動化的安全防護產品，在有限的資源下，要比駭客更敏捷，以實現資安韌性。奧義智慧的創新AI技術擴大服務日本企業用戶，提供解決產業痛點的解決方案，以更加自動化、全方位的方式推動新一代數位安全發展。

除了在日本持續與各大商社策略合作外，吳明蔚表示，持續扎根臺灣，剛與臺灣系統整合服務商領品牌邁達特正式簽訂合作協議。後續將與東南亞資服首選的鼎峰亞太集團（ACE PACIFIC GROUP），未來將會有更多夥伴加入服務陣線。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
AI 日本 資安

延伸閱讀

詐日本退休老人招募車手渡海取款 台日警方聯手瓦解10人詐團

車手赴日取款遭逮速審重判3年8月 檢無奈反觀台灣「難怪詐騙天堂」

拯救環境！日本培育女性養蜂人 推出蜜蜂學校教學計畫

卡車載著好風景！日本富山辦「發財車庭園大賽」 網直呼太有意思

相關新聞

Google將推多項防竊功能護個資 數十億台Android手機將受益

智慧型手機讓處理生活事務變得更方便，但也因儲存了許多重要個人資訊，而成為有心人士覬覦的目標。 Google宣布將推出全新...

宏碁搶攻印度有成 PC 第1季躍升前三大品牌

PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並持續斬獲亮眼成績。據最新市調報告資料顯示，宏碁電...

輝達 GB200 何時登場？廣達楊麒令將現身、有望揭新市況

AI熱潮持續延燒，隨著晶片功耗的不斷提升，有「地表最強的AI晶片」之稱的輝達（NVIDIA）GB200也油然而生，該晶片...

奧義智慧科技透過 NTT-AT 代理 進軍日本企業市場

全球地緣衝突激化更頻繁更複雜的國家級資安攻擊，臺灣更是資安攻防的前線。AI資安業者奧義智慧科技（CyCraft Tech...

Android 搭載 AI 功能 手機更能理解文意、甚至可以防詐騙

Google I/O 2024大會進入第二天，Android 生態系總裁 Sameer Samat在官方部落格上，公布A...

新內閣520就任！電電公會盼攜手助台 ICT 產業升級

新內閣即將於5月20日就任，電電公會16日邀請準經濟部長郭智輝與公會理監事進行交流，理事長李詩欽也特地找來資通產業代表，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。