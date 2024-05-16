Google將推多項防竊功能護個資 數十億台Android手機將受益

智慧型手機讓處理生活事務變得更方便，但也因儲存了許多重要個人資訊，而成為有心人士覬覦的目標。 Google宣布將推出全新進階的防竊功能。將在今年逐步推送至數十億台Android 10以上版本的手機，部分功能將在Android 15上提供。

Google提出手機日常強化保密功能，包括第一，強化裝置與資料保護能力，在竊盜發生前就嚇阻犯罪。首先是「恢復原廠設定」升級，竊取者無法重設裝置轉售圖利，裝置在強迫重設後，升級機制會要求登入原先的Google 帳戶或輸入裝置帳密，否則無法再度設定，這使得盜竊來的裝置無法變賣，降低竊盜手機的誘因。

第二是以「私人空間」新功能隱藏私密的應用程式。使用者可在手機內建立一個獨立空間，透過個別PIN碼隱藏及鎖定，加強防護某些包含隱私資料的應用程式，例如健康或財務資訊。

現在停用「尋找我的裝置」或延長螢幕自動關閉時間，都需要提供 PIN 碼、密碼或生物特徵辨識驗證，多加了一層安全機制，就算手機被偷，對方無法讓裝置持續解鎖，或是在網路上無法追蹤。

即使竊賊知道失主 PIN 碼也無須擔心，「強化版驗證保護機制」啟用，如果有人從不受信任的位置存取及變更重要的Google帳戶和裝置設定時，強化版的驗證保護機制會要求生物特徵辨識，以及額外的驗證等待時間。

Google指出，「恢復原廠設定」保護功能更新和「私人空間」將隨著 Android 15 一起發布，「強化版驗證保護機制」預定在今年稍晚於特定裝置推出。

如果手機遭竊，Google將推出馬上自動開啟保護機制，可自動辨識可疑跡象，並主動保護使用者的裝置資料。「失竊偵測鎖定」是一項強大的新功能，當竊賊偷走手機並嘗試逃跑、騎車或開車逃逸，Google AI即時偵測，如果系統偵測到常見的偷竊動作，手機螢幕會快速鎖定，讓對方無法輕易存取你的資料。

裝置一旦落入竊賊手中，額外保護機制立即啟用。「離線裝置鎖定」會自動鎖定你的螢幕，確保裝置離線時也能協助保護資料。Android 還能辨識其他裝置失竊跡象，例如太多次嘗試身分驗證失敗，系統也會自動鎖定裝置螢幕。

「失竊偵測鎖定」和「離線裝置鎖定」將於今年稍晚更新，支援Android 10以上裝置。

Google指出，「尋找我的裝置」可以讓你用戶遠端鎖定或是清空遺失、遭竊的手機資料，也能利用遺失標註來追蹤裝置。手機遺失或遭竊後，利用「遠端鎖定」功能可解燃眉之急。只要記得手機號碼，透過其他裝置快速回答安全性問題，就可鎖定手機螢幕。讓用戶找回帳戶資訊，善用「尋找我的裝置」其他實用功能，包括傳送完整的恢復原廠設定指令，徹底清除裝置資料。

「遠端鎖定」 將於今年稍晚提供Android 10以上裝置使用，「尋找我的裝置」功能支援 Android 5以上裝置。