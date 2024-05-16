新內閣520就任！電電公會盼攜手助台 ICT 產業升級
新內閣即將於5月20日就任，電電公會16日邀請準經濟部長郭智輝與公會理監事進行交流，理事長李詩欽也特地找來資通產業代表，以及各領域的企業領導者，當面向郭智輝部長表達對於台灣產業發展的想法，電電公會也期待在新內閣上任後，能繼續攜手政府協助企業界排除障礙，帶領台灣產業持續創造榮景。
理事長李詩欽指出，公會委由資策會調查台灣ICT產業供應鏈全球布局的報告，2022年台灣ICT產業全球產值達到7,700億美元，其中在台灣製造約占27.4％，而中國大陸製造約占60％，其他部分約占12％。另根據未來5年台灣ICT產業的發展預測，2027年台灣的ICT產業將突破1兆美元。
李詩欽表示，在台灣製造部分約占25％，中國大陸製造約占40％，其他地區則占35％，又以日本、印度、墨西哥為成長最快速的3個友邦國家。隨著台灣的製造基地分散至全球各地，李詩欽期待新內閣能夠對於台灣企業的全球布局提供更多支持。
回應李詩欽理事長的呼籲，郭智輝部長致詞表示，新政府已計畫在台商全球布局重點區域，例如日本及美墨設立科學園區，以大廠帶小廠的方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點，並由政府提供服務，直接處理涉外事務，降低中小企業前往海外布局的障礙，加速台灣企業的全球布局。
針對電電公會的四大發展核心，包括永續、能源、科技、國際及兩岸，除在國際面向支持台商全球布局外，郭智輝也承諾將進一步檢視台灣電力整體供應情況，確保台灣產業及民眾用電無虞。他並引述準總統賴清德的指示：「不要解決問題，趕快處理問題。」上任後，他將秉持AI內閣強調的行動（Action）及（Innovation）原則，積極落實跨部會協調，快速回應業界需求，持續提升台灣電子電機資通訊產業的實力和競爭力。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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