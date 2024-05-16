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宏碁搶攻印度有成 PC 第1季躍升前三大品牌

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並持續斬獲亮眼成績。宏碁／提供
PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並持續斬獲亮眼成績。宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並持續斬獲亮眼成績。據最新市調報告資料顯示，宏碁電腦今年第1季以市占率15%躍居前三名，年成長率更以29%遠高於業界（均值3%），足見宏碁電腦產品已逐步擄獲當地消費者的青睞。

宏碁看準印度的發展潛力，不僅於當地設有組裝廠，推進印度在地製造策略，更同時以創新獨特的產品獲得當地市場肯定。宏碁旗下電腦產品線，涵蓋輕薄、電競、教育及商用領域，能滿足不同面向的生活型態，符合消費者的使用需求，而隨著生成式AI逐漸成為市場主流趨勢，宏碁也將持續推出支援創新AI功能的電腦產品搶進市場。

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印度 宏碁 消費

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