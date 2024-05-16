快訊

0056、00919、00878配息狀況超好！ 專家：老本厚底氣足、不用怕破發

女友篠崎泫身世坎坷 Toyz曝「她領養了我媽」稱入獄後女友和媽相依為命

2024金曲獎入圍完整名單／林俊傑熱狗戰歌王 台陸激戰搶歌后

台達將於 COMPUTEX 分享運用人工智慧創造自動化新應用

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達研究院長院闕志克博士。貿協／提供
台達研究院長院闕志克博士。貿協／提供

外貿協會宣布邀請台達（2308）研究院院長闕志克博士，以「AI進化．開創自動化新局」為題，於6月6日在台北南港展覽館2館7樓發表COMPUTEX 2024主題演講。

因應數位轉型與商業潛能，人工智慧已被廣泛應用於各產業。現代工業、樓宇自動化與自駕車等領域需要先進的預測分析及洞見整合能力以提供最佳決策，協助企業提高效率並降低成本。闕志克博士將於COMPUTEX 2024主題演講中介紹台達為人工智慧運算設備所設計之全球領先的電源及散熱解決方案。

此外，他還將說明台達如何利用現代人工智慧技術開發出各種先進的自動化應用。其中包括無人機橋樑巡檢過程的全程自動化，以及自動壓力測試先進駕駛員輔助系統處理邊角情況的能力，進而找出其相關弱點，並提供補正措施。

這些解決方案證明台達作為人工智慧創新者的潛力，並為其客戶預告了許多精彩可期的未來產品。於COMPUTEX展覽期間，台達將展示資料中心的基礎設施、電源、散熱、AI應用技術等能力，歡迎至南港展覽館1館M0320展位，了解台達於AI領域的解決方案。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
人工智慧

延伸閱讀

聚焦6大產業 四川打造西部創新重鎮

期貨商論壇／台積期 長線帶勁

越南題材豐 可長線布局

光寶科、燿華 四檔搶鏡

相關新聞

宏碁搶攻印度有成 PC 第1季躍升前三大品牌

PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並持續斬獲亮眼成績。據最新市調報告資料顯示，宏碁電...

輝達 GB200 何時登場？廣達楊麒令將現身、有望揭新市況

AI熱潮持續延燒，隨著晶片功耗的不斷提升，有「地表最強的AI晶片」之稱的輝達（NVIDIA）GB200也油然而生，該晶片...

台達將於 COMPUTEX 分享運用人工智慧創造自動化新應用

外貿協會宣布邀請台達（2308）研究院院長闕志克博士，以「AI進化．開創自動化新局」為題，於6月6日在台北南港展覽館2館...

鈺創董座看好今年下半年市場景氣 順利切入 WiFi 主晶片大廠

鈺創（5351）董事長盧超群表示，今年上半年仍在市場復甦階段，不過預期今年下半年市場景氣將一定會比今年上半年更好，且20...

鈺創強攻異質整合 切入影音擷取市場

利基型DRAM廠鈺創（5351）董事長盧超群指出，要把AI做好，除了LLM及軟體之外，半導體當中關鍵就在於異質整合，鈺創...

台積電贈工研院三部半導體高階製程設備 助臺灣產學研發接軌國際

為讓臺灣半導體優勢結合生成式AI帶動全產業創新，經濟部長期部署「晶創臺灣方案」，提升半導體微縮製程的關鍵技術，經濟部部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。