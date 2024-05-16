鈺創董座看好今年下半年市場景氣 順利切入 WiFi 主晶片大廠
鈺創（5351）董事長盧超群表示，今年上半年仍在市場復甦階段，不過預期今年下半年市場景氣將一定會比今年上半年更好，且2025年將會延續成長力道，且隨著DRAM大廠轉進HBM、DDR5市場，鈺創將會順利以DDR3／4切入WiFi 6E及WiFi 7市場。
對於目前市場景氣，盧超群說，今年上半年仍在市場復甦階段，不過預期今年下半年市場景氣將一定會比今年上半年更好，且2025年將會延續成長力道，從鈺創自身產品線來看，DRAM大廠都開始轉進DDR5、HBM市場，並逐步退出DDR3市場，這將會是鈺創掌握的市場商機。
當前鈺創的DRAM、SPI NAND Flash解決方案可進攻WiFi 6／6E、WiFi 7等相關技術，目前已經被高通、博通、聯發科（2454）及瑞昱（2379）等WiFi 主晶片廠商納入合格供應商（AVL），當中DDR 4 8Gb／4Gb、DDR3 4Gb已經導入印太和歐洲客戶的WiFi 6E量產，WiFi 7也獲得晶片組供應商清單的認可，並開始向終端客戶提供樣品。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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