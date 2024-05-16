鈺創強攻異質整合 切入影音擷取市場

利基型DRAM廠鈺創（5351）董事長盧超群指出，要把AI做好，除了LLM及軟體之外，半導體當中關鍵就在於異質整合，鈺創同時具備邏輯IC、DRAM研發技術，目前已經推出MemorAiLink產品線強攻異質整合市場，且現在開始進攻影音訊號處理器市場，且已經進入量產。

盧超群指出，要做好AI異質整合，同時需要具備邏輯IC、DRAM的晶片開發技術，除了三大DRAM廠之外，鈺創也相同的能力開發異質整合技術，鈺創已經準備好。

鈺創開發的MemorAiLink平台可讓記憶體與不同元件封裝整合，實現高度複雜的晶片設計及縮短產品上市時間。鈺創指出，MemorAiLink平台率先推出異質整合晶片產品，切入影音擷取IC次系統市場，且現在客戶已經進入量產，可讓客戶產品多重訊號切換或融合，讓影音串流應用或商業模式提供更多可能性。

針對未來AI市場規模，盧超群預期，2030年將會有80兆元相關的市場規模跟AI相關，當中硬體市場占2兆美元，半導體在AI產值預期每年將會有0.5兆美元的市場產值，鈺創將可望透過記憶體、邏輯IC的異質整合技術切入市場。