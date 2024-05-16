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台積電亞利桑那州廠出意外 台積電回應了

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
地緣政治風險和晶片短缺等問題，引發美國加強晶片製造的政治意願，長期將可能動搖台積電在晶圓代工的領導地位。圖為台積電將在2024年量產營運的美國亞利桑那州5奈米廠。( 中央社）
地緣政治風險和晶片短缺等問題，引發美國加強晶片製造的政治意願，長期將可能動搖台積電在晶圓代工的領導地位。圖為台積電將在2024年量產營運的美國亞利桑那州5奈米廠。( 中央社）

台積電亞利桑那州晶圓廠於美國時間15日發生意外，台積電稍後回應表示是因進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中。台積電強調此事件不影響營運或工程進行。

根據美國亞利桑那州媒體報導，當地時間15 日下午2 時45 分，台積電亞利桑那州廠廠區發生爆炸，一名工人送醫。此事件衝擊台積電股價，台積電股價因美國ADR價格上漲，開高走高一度寫下856元新高，但爆炸消息傳出後股價急殺，盤中一度翻黑來到838元，後來再度翻紅，重新站上840元。

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台積電 爆炸 美國

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