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台積電贈工研院三部半導體高階製程設備 助臺灣產學研發接軌國際

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院將利用台積電捐贈12吋半導體製程設備，提升新技術及新產品的開發及試製環境能量，協助臺灣在全球科技競爭力更上一層樓。圖／工研院提供
工研院將利用台積電捐贈12吋半導體製程設備，提升新技術及新產品的開發及試製環境能量，協助臺灣在全球科技競爭力更上一層樓。圖／工研院提供

為讓臺灣半導體優勢結合生成式AI帶動全產業創新，經濟部長期部署「晶創臺灣方案」，提升半導體微縮製程的關鍵技術，經濟部部長王美花全力促成全球晶圓製造龍頭台積電（2330），捐贈三部12吋半導體高階製程開發的化學蝕刻、疊對量測與關鍵尺寸量測設備，大幅提升對產業界以及學術界的服務量能，並培育半導體高階人才，強化科技國力。

臺灣因半導體晶片製造與封測產業居於全球領先地位，經濟部致力推動打造臺灣成為亞洲「高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，深化國內堅實製造生產能力、專業分工與獨步全球的半導體產業優勢。近來在AI浪潮席捲下，政府提出「晶創臺灣方案」，將擴大投入臺灣半導體先進技術研發，工研院也在經濟部協助下，取得台積電12吋晶圓高階設備，以利鞏固國家在地供應鏈的合作深度與設備人才孕育。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，工研院深耕高階半導體材料、製程、晶片設計、元件封裝等技術開發，建構半導體產業上下游之系統設計、材料研發、元件製造、封裝測試與驗證等一條龍開發能量，並以「奈米電子實驗室」提供產業半導體薄膜、黃光、蝕刻等製程平台。感謝經濟部長王美花促成台積電捐贈三部12吋半導體製程設備，協助工研院強化國內產業12吋晶圓製造能量，建立新技術及新產品的開發及試製環境，未來將助攻新創公司及中小企業研發新產品，讓臺灣在全球科技競爭力更上一層樓。

台積電技術發展/Pathfinding及技術研究副總經理曹敏說明，台積公司是全球最大專業積體電路製造服務公司，提供全世界晶圓製造和技術服務，並積極投入半導體產業前瞻技術及創新，持續進行包含設備捐贈、研究合作助攻國家產學發展邁進，尤其工研院長期建構與輔助國家半導體產業技術升級，本次藉由經濟部媒合贈與工研院三套設備包括12吋化學蝕刻設備、疊對量測設備與關鍵尺寸量測設備，將提供臺灣接軌全球實務研發需求。

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半導體 台積電 經濟部

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