電電公會今開大會聚焦淨零議題 李詩欽、彭裕民開講

電電公會（TEEMA）今（16）日將召開一年一度的會員大會，而為協助台廠迎戰淨零碳排等議題，理事長李詩欽特地找來工研院專家彭裕民助陣，並以「國際淨零科技之發展機會與挑戰」為題，與現場出席的多家企業大廠，一同進行深度對談，期盼能藉此助台廠更全方位的實踐淨零策略與路徑，進一步鏈結金融資源解決轉型資金問題。

迎接2050年的淨零未來，乘著綠色浪潮創造新的產業機會，企業大廠該如何點滿系統化技能、開鋪永續升級之路已成市場當前最為迫切要解決的問題。對此，李詩欽指出，公會背後約有三千多家企業會員，成員遍布全臺灣各地，因此對淨零議題的態度也更為重要，而他也期盼能藉由產業界互相分享，確實的協助、帶領產業邁向升級。

據悉，電電公會目前旗下會員從事的產業別涵蓋「資通訊產業」、「半導體產業」、「光電照明產業」、「重電與供電產業」、「網路服務」、「汽車電子」、「電子零組件」等，可說是臺灣產業界所有的公會中，擁有最豐富類別的公會。而此次專題演講，將聚焦「國際淨零」議題，啟動一系列更深入的討論。