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創意董座曾繁城：大環境影響消費經濟 但整體應有些成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
創意總經理戴尚義。記者鐘惠玲／攝影
創意總經理戴尚義。記者鐘惠玲／攝影

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）於今（16）日召開股東會，董事長曾繁城於會中提到，今年的大環境包括俄烏戰爭、以巴衝突都尚未結束，對消費經濟多少有點影響，但整體上應有些成長。另外，創意規畫配發去年度每股現金股利14元的議案，也於股東會中順利表決通過。

創意總經理戴尚義也表示，在過去一年，因疫情而起的遠距工作、遠距教學等需求已然消退，所以總體經濟還是有高度不確定性，而戰爭因素持續干擾消費性市場，且之前相關庫存較高，仍在消化當中。半導體產業雖然因為AI、高效能運算（HPC）等應用而成長，但其實很多部分還是下滑情況。

戴尚義指出，創意去年營運成長動能不減，締造亮眼業績，去年合併營收為262.41億元，已連四年創新高，每股純益為26.18元，也是歷史次高表現。該公司去年委託設計（NRE）與量產業務都維持成長，毛利率稍微下滑，主要是5奈米製程NRE專案的設計定案遞延，獲利未能持續增加，但已連兩年賺進兩個股本以上。

另外，戴尚義表示，隨著ChatGPT 與輝達引發的 AI 浪潮，AI 相關設備與應用的需求大增，這使得系統及品牌大廠更積極投入資源，自行開發ASIC晶片，代表該公司機會可望大增。

展望今年，戴尚義強調，來自國際大廠的AI委託設計案仍絡繹不絕，且各大品牌客戶對於先進製程技術與先進封裝的需求依然暢旺，可預期全球ASIC市場仍將商機不斷，而創意的營運成長也隨之可期。

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