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亞利桑那州廠工程爆炸 台積電：不影響營運或工程進行
ABC15 Arizona新聞報導，美國當地時間15日下午，台積電（2330）位於亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。台積電最新回應指出，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中，此事件不影響營運或工程進行。
台積電表示，亞利桑那州晶圓廠於美國時間15日因進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中。
台積電預定，美國亞利桑那州廠量產時間將預定在2025年上半年，將會投入4奈米製程，目前已經確定將會投入第二期及第三期工程，第二期廠房預定將會在2028年投入量產，製程將會以3奈米及2奈米等先進製程，第三期則可能會以2奈米或更先進製程量產。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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