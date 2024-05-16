控家登侵權 英特格發出最新聲明

英特格（Entegris）表示，公司已就家登（3680）未經授權使用英特格中華民國發明第I830642號專利權，所製造銷售之導流管技術之前開式晶圓傳送盒（Diffuser FOUP），提起專利侵權訴訟。

英特格表示，長期致力於為產業提供當今所需的技術，同時研發未來的產業創新方案。此專利設計對於推進我們目前正在開發的其他FOUP技術至關重要，將為我們的半導體客戶提供更低的擁有成本和更高的領先節點產量。

英特格指出，渴望能協助客戶將新技術導入市場，以驅動產業發展，而這都須仰賴我們積極捍衛公司的研發資產。英特格重視並尊重其自身和他人的智慧財產權，並在提起訴訟前試圖與家登公司共同解決問題。然而，由於技術創新是英特格長期為客戶創造價值的核心，我們將持續堅定地捍衛我們的創新技術。