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鳳凰城廠區爆炸案 台積電回應：傷者為外包商清運司機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電位於美國亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自YouTube)
台積電位於美國亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自YouTube)

針對外電報導台積電（2330）鳳凰城廠區發生爆炸案，台積電今(16)日表示，其亞利桑那州晶圓廠美國時間15日因進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機於查看時發生意外，救護車已於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中。

同時，台積電也強調，此事件不影響該廠區營運或工程進行。

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台積電 晶圓廠 美國

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