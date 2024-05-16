鳳凰城廠區爆炸案 台積電回應：傷者為外包商清運司機

針對外電報導台積電（2330）鳳凰城廠區發生爆炸案，台積電今(16)日表示，其亞利桑那州晶圓廠於美國時間15日因進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機於查看時發生意外，救護車已於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中。

同時，台積電也強調，此事件不影響該廠區營運或工程進行。