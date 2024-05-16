東元董事改選 兩大投票建議機構支持公司派
機電大廠東元將於24日舉行股東會改選7席董事和4席獨立董事，東元今天上午表示，繼國際投票建議機構ISS建議「全數贊成」公司所提11名董事及獨董候選人後，另一家GlassLewis今天也發表支持公司董事候選人的投票建議。
東元透過新聞稿指出，兩家國際外資投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services）和Glass Lewis在審慎評估後，今年均建議東元股東全數支持公司提名11位候選人。
東元表示，針對外資投票建議機構均給予相同投票建議，顯示公司提名人選符合東元未來發展方向，並肯定經營團隊努力與成果。
東元非公司派「未來東元」近日在社群平台宣達想法，強調東元未來應專注高利潤、高潛力的馬達業務，提出5大步驟包括加強公司治理，提升公司領導力；專注核心業務，實現股東價值最大化；永續管理為重點，提升營運績效；提高公眾對股東價值的興趣並承擔對環境永續發展的責任；凸顯企業價值並與全球投資者建立牢固的關係。
東元公司派7席董事候選名單包括邱純枝、黃呈琮，現任董事周守訓、程本清，以及現職寶佳關係企業嘉源投資總經理吳素秋、沈榮津、利明献；4席獨立董事提名人選包括現任獨董黃協興、新任人選童兆勤、陳慧遊、趙梅君。
東元非公司派、菱光科技董事長黃育仁陣營提出4席董事和4席獨立董事候選人名單，包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁尋求連任，以及新董事候選人陳良鑑；獨立董事4席候選人包括吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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