獨家／華碩 AI 伺服器改組「金三角」出線！5年5倍計畫進度超前

華碩（2357）今年AI伺服器業績告捷，宣布新一波組織調整計畫以加速提升戰力，兩大伺服器事業部將整合為新部門：基礎設施方案群 （ISG），資源跟人力戰力將升級，新組織預計7月1日生效，部門負責人朱培蘭挾戰功升任開放平台事業群共同總經理，與兩伺服器大將：王士傑及劉玉成成為華碩衝刺AI伺服器業務的黃金三角。

華碩對內部發布年度新組織調整計畫，開放平台事業群旗下數據中心解決方案事業部（DCS BU）和企業解決方案事業部（ES BU）將於7月起整合成一個新部門：基礎設施方案群 （ISG），由伺服器老將朱培蘭掌舵，朱去年加入華碩，在此前在有DHL暱稱的戴爾、惠普、聯想擔任高階管理職，對伺服器產業有豐富經驗。

朱培蘭將向開放事業群共同總經理許佑嘉與謝明傑會報，值得注意的是，朱培蘭2023年7月才加入華碩，短短11個月就快速晉升，成為華碩栽培下快速升遷的明日之星，共同執行長胡書賓與許先越除肯定其領導能力，也誇他具備豐富的經驗和戰略視野。

華碩切入伺服器產業腳步比同業晚，2022年在董事長施崇棠大力推動下，加速招兵買馬追進度，希望搶吃正在起飛的AI伺服器商機，在謝明傑與許佑嘉兩人力邀下，朱培蘭2023年7月加入開放平台事業群效力，與華碩老將王士傑合作負責數據中心解決方案事業部（DCS BU），另外，考量企業伺服器規格與業務生態跟CSP不同，另成立企業解決方案事業部（ES BU）專注企業伺服器開發與業務推行，由曾在廣達（2382）服務的老華碩人劉玉成回鍋掌舵總經理。

在AI人力接近1000人的龐大研發資源投入下，華碩2022年內部設下5年伺服器業績要成長5倍目標，外界推算目標是讓伺服器業績跨過500～600億元規模，由於伺服器生態與華碩擅長的DIY市場截然不同，華碩透過延攬曾任職華碩瞭解企業文化，又在業界大型伺服器企業服務過的老華碩人回鍋，並快速反應開發NVIDIA及AMD AI伺服器新平台，讓業績光速推進。

華碩法說會上揭露，今年首季營收中，華碩伺服器業績已比前一年同期成長數倍，其中AI伺服器營收占總伺服器營收更高達7~8成，伺服器營收占比已經快接近華碩合併營收1成，以華碩首季業績1141億元推算，伺服器業績占1成就相當單季破百億元。由於看好第2～4季維持高檔表現，且比去年同期有倍數成長，且主要業務斬獲來自區域型CSP（雲端服務業者），成為華碩兩大伺服器事業體整合關鍵。

華碩也表示，兩個事業部合併的決定，就是來自於「華碩今年成功實現2022年設定的目標」，也因此，外界推論華碩準備要邁入下一個階段旅程，也就是朝10倍成長目標邁進。

華碩共同執行長許先越與胡書賓對內發布公告指出，朱培蘭將升任開放平台事業群共同總經理一職，與謝明傑及許佑嘉並列事業群共同總經理，並兼任基礎設施方案群（ISG）負責人，繼續直接向謝明傑匯報。

擔任數據中心解決方案事業部和企業解決方案事業部總經理的王士傑和劉玉成則將繼續攜手合作，並向朱培蘭匯報，成為華碩揮軍AI伺服器戰場的黃金三角陣容。

據了解，朱培蘭上任以來，正好遭逢AI伺服器起飛關鍵時刻，面對全球各地湧現的伺服器需求，業績彷彿站上風口，本季業績預期在AI 晶片供應加溫及新平台推出下，會有更好表現。

華碩表示，組織合併是意識到市場上新興人工智慧趨勢和市場機會所帶來的巨大潛力，決更有效地利用內部資源和人才，以積極與國際對手競爭，在全球市場獲得更大的成功。華碩強調，組織重組不會導致任何裁員，兩為共同執行長也向內部承諾：不會落下任何一人。集團更將全面布局AI PC、AI Server、Edge AI、AIOT 等全方位使用場域。